Klampfer: „Wir sind gut vorbereitet“

VOLKSBLATT: Vor ziemlich genau einem Jahr — am 1. August 2018 — haben Sie das Amt übernommen. War es ungefähr so, wie Sie es sich vorgestellt haben?

KLAMPFER: Ich habe mich gut auf die Aufgabe vorbereitet und von Anfang an gewusst, dass dieses Amt sehr groß ist, dass es ein Riesenbetrieb ist. Ich habe auch gewusst, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien sehr groß ist — insofern hat mich vieles nicht überrascht. Aber bei meinem Job gibt es täglich etwas, was unvorhergesehen und überraschend ist.

Gab es positive oder negative Überraschungen?

Positiv ist, wenn man von Schulen Rückmeldungen bekommt, dass gute Arbeit geleistet wird, wenn oö. Schulen gut abschneiden und unsere Absolventen gut unterkommen. Und wirklich negative Überraschungen gab es nicht. Aber natürlich gibt es bei einem so großen Change-Prozess viele Ängste und man muss Überzeugungsarbeit leisten und braucht viel Geduld, damit man alle mitnehmen kann.

Mit 1. September wandert nun auch die Zuständigkeit für die Kindergartenpädagogik in die Bildungsdirektion. Was kommt da auf Sie zu?

Für mich ist das ein ganz wichtiger Bereich und ich habe auch immer gesagt, ich möchte, dass die Elementarpädagogik bei mir ist. Auch bei der Pädagogischen Hochschule haben wir ja bereits bei der Fort- und Weiterbildung bei der Elementarpädagogik angesetzt. Außerdem ist es für die Kinder eine wichtige Zeit und die Pädagogen leisten da eine tolle Arbeit.

Und was passiert konkret?

Es ist eine große Verantwortung für die rund 60.000 Kinder in den Kindergärten. Das Land OÖ hat aber auch die Zuständigkeit für die land- und forstwirtschaftlichen Schulen an die Bildungsdirektion übertragen. OÖ ist übrigens das einzige Land, das alles, was mit Schule und Pädagogik zu tun hat, an die Bildungsdirektion übertragen hat. Und wir sind gut vorbereitet und ich bin guter Dinge, dass ab 1. September alles klappt.

Können durch die Zusammenführung in der Bildungsdirektion die Schnittstellen besser gemanagt werden?

Das werden wir uns anschauen. Es gibt ja ab Herbst auch eine Gesetzesänderung, damit die Sprachfeststellungen vom Kindergarten an die Volksschulen weitergegeben werden können.

Wie stehen Sie eigentlich zur Akademisierung im Kindergarten?

Ich glaube, wir werden uns in die Richtung entwickeln und da können wir tun, was wir wollen. Wir sind derzeit eines der wenigen Länder, wo die Kindergarten-Pädagoginnen nicht tertiär ausgebildet werden.

Kurz danach —am 9. September — beginnt dann wieder der Schule. Welche Neuerungen bringt das Schuljahr?

Das Pädagogikpaket tritt in Kraft – samt der Ziffernbenotung ab der 2. Klasse Volksschule und das Sitzenbleiben ist wieder möglich. Die Bildungsstandards werden zu Kompetenzmessungen weiterentwickelt.

Wird es ausreichend Lehrer geben?

In der Volksschule und in der Oberstufe gibt es in allen Fächern genug Lehrer. Bei Germanistik, Englisch oder Sport könnten wir mehr Lehrer brauchen. Aber der Unterricht ist garantiert, wir müssen halt mit Überstunden oder Sonderverträgen arbeiten.

Werden genug Lehrer ausgebildet?

Eben nicht in allen Fächern. Gerade bei Deutsch, Englisch und Sport müssen die Linzer Studenten zumindest einen Tag nach Salzburg pendeln. Da besteht Optimierungsbedarf. Denn ich glaube das trägt zu Entscheidung bei, ein anderes Fach zu nehmen oder nach Wien oder Innsbruck zu wechseln.

Die Schulautonomie wurde ausgeweitet. Nutzen die Schulen die neuen Möglichkeiten?

Momentan sehr — bei der Lehrerauswahl. Derzeit führen die Schulleiter die Bewerbungsgespräche mit den Kandidaten, die sich für diese Schule beworben haben. Das ist natürlich ein Gewinn, dass der Schulleiter da mitreden kann, es bedeutet aber auch Verantwortung.

Und wenn sich keiner meldet?

Dann müssen wir helfen. Die erste Tranche war bereits ausgeschrieben und ab Mitte August schreiben wir wöchentlich aus.

Sie sind der Diener zweier Frauen, wobei die derzeitige Ministerin ihr Amt auf Abruf hat. Wie klappt die Zusammenarbeit?

Sehr gut, wir kennen die Frau Minister ja von früher. Sie ist eine Pragmatikerin, die Lösungen sucht. Oberösterreich steht in Wien sehr gut da und es wird gesehen, dass hier gute Arbeit geleistet wird. Und die Zusammenarbeit mit ihr und ihrem Team funktioniert sehr gut.

Was wünschen Sie sich von einem neuen Minister?

Ich wünsche mir in der nächsten Regierung wieder einen Bildungsminister, der etwas von Schule versteht.