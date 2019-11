„Klar, dass Verhandlungen nicht einfach sind“

VOLKSBLATT: Hand aufs Herz: Hätten Sie bis zum Wahltag geglaubt, dass die ÖVP nach der Wahl mit den Grünen Koalitionsverhandlungen führt?

WÖGINGER: Wir von der Neuen Volkspartei sind gelaufen, um das beste Ergebnis für Sebastian Kurz und die Neue Volkspartei zu erkämpfen. Es war ein erfreulicher Tag, denn das Wahlergebnis war ein historisch gutes. Wir wurden als Volkspartei von den Wählerinnen und Wählern massiv gestärkt und Sebastian Kurz hat somit den Regierungsbildungsauftrag bekommen. Wir versuchen dieser Aufgabe mit einem Maximum an Demut gerecht zu werden. Jetzt gibt es Koalitionsverhandlungen der beiden Wahlsieger. Das ist nur logisch.

Wie darf man sich die Verhandlungen praktisch vorstellen: Legt da jeder seine Positionen auf den Tisch oder geht man von einem Ziel aus?

Es sind zwei Parteien, die sich in den Verhandlungen auf einander zu bewegen — einmal mehr in die eine, einmal mehr in die andere Richtung. Das variiert nach dem jeweiligen Thema.

Grünen-Chef Werner Kogler sprach Anfang der Woche von ,großen inhaltlichen Entfernungen?’ Sehen Sie das auch so?

Wie gesagt, wir sind zwei Parteien, daher gibt es Unterschiede und verschiedene Herangehensweisen, aber grundsätzlich eine positive und respektvolle Gesprächsbasis.

Sie sitzen einer Wiener Grünen gegenüber —wie groß ist der Gegensatz?

Mit Birgit Hebein habe ich eine kompetente Politikerin in allen Sozialfragen gegenüber. Es ist gut und wichtig, dass sie bei den Koalitionsverhandlungen mit am Tisch sitzt. Wir haben uns schon ganz gut kennengelernt. Natürlich sind die Verhandlungen eine Herausforderung. Aber wie heißt es manchmal auch: Gegensätze ziehen sich an.

Haben Sie jetzt auch Angst, als Grüner ins Innviertel zurückzukehren?

Nein (lacht). Es ist ganz einfach: Bis vor zwei Jahren war ich schwarz, jetzt bin ich türkis.

Was geben Ihnen die Innviertler bei Ihren Heimataufenthalten mit auf den Weg nach Wien?

Im Innviertel gibt es natürlich Themen wie Sicherheit, Infrastruktur und Gesundheitsversorgung, die wichtig sind. Ich bin tief in meiner Heimatregion verankert. Meine Erfahrungen aus meiner Region fließen natürlich bei allem was ich tue mit ein.

Landeshauptmann Thomas Stelzer hat vor wenigen Tagen im VOLKSBLATT-Interview gesagt: Wenn ein Partner für eine Koalition gefunden werden soll, muss man aufeinander zugehen, da müssen auch wir uns bewegen. Wie beweglich ist die ÖVP, die ja sagt, sie sei für ihren Kurs bei der Nationalratswahl gestärkt worden?

Wenn wir uns nicht bewegen würden, wären es ja keine Verhandlungen. Ich kann voll unterstreichen, was der Landeshauptmann hier sagt.

Wer definiert den Punkt, an dem man sagt, es geht nicht?

Das Ergebnis ist offen. Jetzt verhandeln wir und denken positiv.

Umgekehrt gefragt: Ist man mit den Grünen zum Abschluss verdammt, weil weder SPÖ noch FPÖ in sich gefestigt scheinen?

Die Wählerinnen und Wähler haben uns dermaßen gestärkt, dass wir als Neue Volkspartei mehrere Optionen haben. Die Freiheitlichen haben sich sofort selbst aus dem Spiel genommen, das ist bedauerlich, weil wir mit Norbert Hofer immer gut zusammengearbeitet haben. Die SPÖ will verhandeln, ebenso wie die Neos. Dass es nun echte Verhandlungen mit dem Wahlsieger Grünen gibt, ist aber nur logisch. Und es ist klar, dass die Verhandlungen ein Prozess und nicht einfach sind.

Gibt es speziell bei der Sozialhilfe Neu und der Sozialversicherungsreform Verhandlungsspielraum?

Wir haben unsere Positionen als Neue Volkspartei. Die sind bekannt. Wichtig ist, dass es bei beiden Parteien ein wechselseitiges Verständnis dafür gibt, dass gewisse Themen eine Herausforderung darstellen. Aber beide Parteien haben sich dazu entschieden —und das sogar jeweils einstimmig — diese Herausforderung anzunehmen. Dementsprechend verhandeln wir.

Die FPÖ reitet wilde Attacken gegen ÖVP und Grüne, die SPÖ knöpft sich insbesondere die Grünen vor: Stört das das Verhandlungsklima?

Am Verhandlungstisch konzentrieren wir uns voll auf die Inhalte. Da hat man gar nicht die Zeit, sich mit so etwas zu beschäftigen.

Zur Causa Casinos gibt es eine Nationalratssondersitzung. Wie unangenehm ist die Sache für die ÖVP?

Eine Sondersitzung einzuberufen ist das Recht einer jeden Partei. Die Sitzung wird am Dienstag stattfinden und wir werden wie immer mit angemessenem Stil debattieren.

Haben FPÖ und ÖVP insgesamt personelle Mauscheleien betrieben?

Ich kenne keine derartigen Dinge. Wir haben im Parlament immer nach bestem Wissen und Gewissen die Inhalte abgearbeitet.

Wie lange wird Österreich noch von einer Übergangsregierung verwaltet?

Die Verhandlungen sind in vollem Gang. Wir werden sie so rasch wie möglich, aber mit der gebotenen inhaltlichen Tiefe vorantreiben. Wir können hier nur alle Wählerinnen und Wähler um ihr Vertrauen bitten. Wir werden aufs Tempo drücken, gleichzeitig aber auch auf die Qualität achten. Wann ein genaues Ende in Sicht ist, kann ich Ihnen leider Gottes noch überhaupt nicht vorhersagen.

Unabhängig von der künftigen Koalitions-Konstellation: Was sind die drängendsten Aufgaben der neuen Bundesregierung?

Wir haben unsere Themen definiert: Die Steuerreform soll weitergeführt werden, wir brauchen Reformen im Sozialbereich wie beispielsweise der Pflege. Und der Klimaschutz ist uns ein wichtiges Thema.

Wie hält man sich bei so langwierigen Verhandlungen eigentlich geistig und körperlich fit?

Ich versuche zumindest am Wochenende so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie im Innviertel zu verbringen. Diese Momente sind natürlich rar. Aber das gibt mir Kraft und hält mich fit.

Der Advent wird diesmal wohl nicht Ihre stillste Zeit des Jahres?

Die Politik ist unabhängig von den Jahreszeiten. Das weiß jeder, der in die Politik geht.

Mit ÖVP-Koalitionsverhandler AUGUST WÖGINGER sprach Markus Ebert