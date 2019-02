Klarer Favorit dank weißer Weste

Mit der Traumbilanz von 16:0-Siegen habe sich die Faustball-Damen von Askö Laakirchen Papier für das Endspiel in der Hallen-Bundesliga am Samstag (16 Uhr) qualifiziert. „Wir haben den Flow vom Feld mitgenommen, sind uns über unsere Favoritenrolle im Klaren und hoffen, dass wir damit umgehen können, denn wir haben eine sehr junge Mannschaft“, so Co-Trainer Helmut Hille.

Er hofft natürlich auf eine erfolgreiche Titelverteidigung, der Endspielgegner im Rahmen des Final 3 in Freistadt wird am Freitag (17 Uhr) zwischen Vorgänger Union Haidlmair Nußbach und Vorvorgänger FSC Wels ermittelt. „Wir sehen das Halbfinale als Chance“, meinte Union-Abwehrspielerin Ines Maringer. Denn für die letzten fünf Endspiele hatte man sich fix qualifiziert, konnte aber nur eines gewinnen.

In Freistadt mit einem ungewohnten Parkettboden ist ein zusätzliches Spiel (im Vergleich zum Finalisten) sicher kein Nachteil. Grundvoraussetzung ist aber ein Sieg über Wels: „Wir sind klarer Außenseiten und können befreit drauflos spielen, denn unser Saisonziel haben wir schon erreicht“, erklärte Trainer Walter Zöttl.