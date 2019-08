Klassik krönt nach wie vor die Steinbacher Gotik

Von Ingo Rickl

Vor zwei Jahren titelte das VOLKSBLATT seine Kritik über ein Steinbacher Philharmonisches Konzert mit „Klassik krönt Steinbacher Gotik“. Der Slogan wurde von den Veranstaltern übernommen. Seit Mai führt Regierungsrat Franz Kneißl den Verein, der für nächstes Jahr schon in Kürze seine Pläne bekannt geben wird. Das dritte Konzert der aktuellen Serie fand am Wochenende statt. Das zweite Thema, mit dem man in der Pfarrkirche zum Heiligen Andreas Musik zelebriert, lautet: „Musik erschließt dem Menschen die Dimension des Göttlichen.“ Beim Abend des Philharmonia Quartetts blieb keine musikalische Aufgabe ungelöst.

Dies ist vor allem dem früheren Stimmführer der zweiten Violine im Orchester der Wiener Philharmoniker zu danken: Peter Wächter leitet die Steinbacher Konzerte seit 2001 mit großem Erfolg. Musikfreunde kommen nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch aus Linz, Wien, Salzburg und sogar Deutschland zu den Konzerten.

Diesmal wählte Wächter für sein Philharmonia Quartett Wien zwei der schönsten, der schwierigsten und gegensätzlichsten Werke der Quartettliteratur. Beide entstanden 1824: Beethovens Streichquartett Es-Dur op. 127 und Schuberts Streichquartett d-Moll mit dem richtungsweisenden Titel „Der Tod und das Mädchen“.

Perfektes Zusammenspiel

Das „Pastorale-Quartett“ Beethovens ist stimmungsmäßig eher unkompliziert, liegt es doch auf der lebensbejahenden Seite. Hier zeigte sich einmal mehr die Perfektion der Zusammenarbeit. Wächter bestimmt das Tempo, regelt gefühlsmäßig auch die Grundstimmung. Das Schöne ist zudem: Er gibt jedem seiner drei Partner als Primus inter Pares Gelegenheit, sich zu entfalten. Ein Klang von gewaltiger Balance und Ausgeglichenheit ist das Resultat. Als Partner hat Wächter die zweite Geigerin Kora Lemberg, die ihre Fähigkeiten am ehemaligen Brucknerkonservatorium erwarb, den in Salzburg im Dauereinsatz befindlichen Bratschisten Sebastian Bru, einen Meister der feinfühligen Detailarbeit, und Martin Lemberg zur Seite.

In der Pause konnte man sich auf den Stimmungswechsel von Beethovens Gelöstheit auf Schuberts Todesahnungen umstellen. Man denkt in der Kirche leichter an den Tod als in einem nüchternen Konzertsaal. Besonders im Andante con moto löst sich ein wenig die Spannung, ehe der Tod unbarmherzig in Quartett-Gestalt zuschlägt.

Nach dem nicht enden wollenden Jubel entschlossen sich die vier Virtuosen zu einem „Zugaben-Trick“, den Wächter von Lorin Maazel gelernt hat. „Als Zugabe spielen wir etwas Gemütliches.“ Die Entspannung trat mit dem langsamen Satz von Antonin Dvoraks Streichquartett F-Dur op. 96 ein.

Plötzlich war man mit den Musikern in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit und in einer anderen Stimmung; einer Stimmung, die den Wechsel aus der Kirche in die helle Atterseer Mondnacht zu einem weiteren Erlebnis werden ließ.