Klassisch bis modern und gar nicht verflixt

Dass die Kinderkulturwoche rockt, ist für die Veranstalter nichts Neues, heuer rockt sie aber im wahrsten Sinne des Wortes: Brennholz.Rocks präsentiert am Eröffnungsnachmittag des 9. Oktober — diesmal im Ars Electronica Center (AEC) — den ersten Kinderkulturwochensong. Ab 14.30 Uhr startet dann im Deep Space eine Reise in die Pyramide von Gizeh.

Es folgen bis einschließlich 20. Oktober rund 250 Veranstaltungen von knapp 30 Linzer Institutionen und Vereinen für junges Publikum — meist bei freiem Eintritt. Es ist die siebte Auflage der Linzer Kinderkulturwoche, zu der wieder zwischen 17.000 und 20.000 Besucher erwartet werden. „Die Kinderkulturwoche bietet Unterstützung für Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Das macht sie so besonders“, betont Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer.

Museen und Märchen

Von 10. bis 12. Oktober laufen die 25. Kinder- und Jugendbuchtage der Stadtbibliothek Linz und der Linzer Buchhändler in der Arbeiterkammer. Mehr als 3000 Bücher — Neuerscheinungen und Klassiker — sowie ein Mix aus zehn Theaterstücken und 13 Lesungen sorgen genauso für Literaturgenuss wie der 1. Linzer Book-Slam und der BookFace-Corner, in dem Kinder Bilder aus Buchcovern in Verbindung mit dem eigenen Körper schaffen können.

Auch in den Museen haben Kinder Hochkultur. So bietet etwa das Schlossmuseum am 13. Oktober einen „Gruseltag“ für Familien. Die Landesgalerie gehört am 20. Oktober (ab 15 Uhr) im Zuge der Kindereröffnung der Ausstellungen „Klasse Kunst“ und „La Bohéme Henri de Toulouse-Lautrec und die Meister des Montmartre“ ganz dem jungen Publikum. Im Lentos gibt es am 19. Oktober (14 Uhr) „Meine Buddyhood“, ein Workshop zum Malen im großen Format oder etwa am 15. Oktober (10.30 Uhr) die Rabenbaby tour zur Malerei aus der Sammlung. Neu ist das 1. Linzer Märchencafé im Kulturgasthaus Alte Welt. Hier wird am 10. Oktober (11 und 17 Uhr) in Anlehnung an die siebte Auflage der Kinderkulturwoche ein Märchen rund um die Sieben von Claudia Edermayer erzählt.

Die Märchenwelt lebendig werden lassen u. a. „Dornröschen — eine Reise ins Märchenland“ (16. Oktober, 9 und 14.30 Uhr, Kindergarten Auwiesenstraße) oder „Schneewittchen“ (17. Oktober, 9 und 10.30 Uhr, Volkshaus Auwiesen) als offenes Puppenspiel mit Textilfiguren. Die Musikschule der Stadt Linz lädt am 16. Oktober (15 Uhr) zum „Tag der offenen Tür“. Auch die Zweigstellen der Stadtbibliothek Linz und der Wissensturm warten mit bunten Programmen auf. Die Kunstuni Linz wird zur KinderJugendKreativUni, SK8 bietet einen Skateboard-Workshop. Der krönende Abschluss findet am Kuddelmuddel-Kultursonntag (20. Oktober, 10 Uhr, Central Landstraße) mit einem Ausflug in die Märchen- und Musikwelt statt.

Programm: www.kinderkulturwoche.linz.at; Kinder- und Jugendbuchtage: www.stadtbibliothek.at, Kartenreservierung unter Tel. 0732/7070-0;