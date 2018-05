Klaustrophobische Arbeitswelt

Von Renate Wagner

Hat man als Durchschnitts-Konsument, der bei seinem Einkauf im Großmarkt den Menschen, die dort arbeiten, kaum einen Blick schenkt, auch nur die geringste Idee davon, wie sie leben und arbeiten? Der Film von Thomas Stuber (gut beleumdet für alternative Themen) nimmt sich der Fragestellung an, aber nicht in Form einer trockenen Dokumentation, sondern in Form von Schicksalen.

Spannung zwischen Süßwaren und Feinkost

Im Mittelpunkt steht Christian (großartig: Franz Rogowski), nicht mehr ganz jung und sehr verschlossen (hinter seine Geheimnisse kommt man nach und nach), der in einem Großmarkt probeweise in der Getränkeabteilung anfangen kann. Man erfährt nun Schritt für Schritt (es ist ein langsam laufender Film) einiges über die Arbeitswelt „in den Gängen“, wo kein Tageslicht herein kommt und die Angestellten fast in einer irrealen Welt zu leben scheinen. Arbeitsmantel anziehen, Lastwagen rollen an, das Bestücken der Stellagen beginnt. Wer es weiter bringen will, muss lernen, mit den Gabelstaplern umzugehen (es gibt eine Prüfung für den „Flurförderführerschein“).

Und da sind noch die Kollegen. Zwischen manchen Abteilungen herrschen Spannungen, Süßwaren gegen Feinkost, aber man erlebt auch, wenn man im Zuge der Handlung mehr und mehr der hier arbeitenden Leute kennenlernt, einiges an Empathie. Und Tragödien gibt es auch.

Natürlich muss Christian sich verlieben, in Marion von den Süßwaren (seit „Toni Erdmann“ ist Sandra Hüller ein Star, hier aber ideal für die Durchschnittsfrau, die doch ganz besonders ist). Sie ist verheiratet, sucht jemanden, der nett zu ihr ist, macht Christian in ihrer Verkorkstheit unglücklich.

Und doch — nach und nach gewöhnt er sich an seine Arbeitswelt, er steigt in der Hierarchie auf, übernimmt die Getränkeabteilung, beherrscht inzwischen auch die Kunst, mit dem Gabelstapler Getränkekisten, sogar Paletten zu bewegen … Ja, und obwohl Stuber zweifellos viele Fragen absichtsvoll offen lässt, scheint Christian sich am Ende in diese seltsame, klaustrophobische Arbeitswelt „zwischen den Gängen“ gefügt zu haben.