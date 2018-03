Klein-Lkw prallte in OÖ gegen Lkw – 21-Jähriger starb

Ein 21-jähriger Rumäne ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Oberösterreich ums Leben gekommen. Der Beifahrer eines Klein-Lkw starb nach dem Zusammenstoß des Fahrzeugs mit einem Sattelschlepper, der auf der Innkreis-Autobahn (A8) im Gemeindegebiet von Pichl bei Wels (Bezirk Wels-Land) wegen eines Staus gebremst hatte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 38-jährige Lenker des Sattelkraftfahrzeugs habe seine Geschwindigkeit gegen 16.30 Uhr reduziert und sei äußerst langsam auf der rechten Spur der A8 Richtung Graz gefahren, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Ein 42-jähriger Italiener sei mit seinem Klein-Lkw ungebremst gegen den Sattel-Anhänger gestoßen, wobei der Beifahrer tödliche Verletzungen erlitten habe. Der 42-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem massiv beschädigten Fahrzeug befreit werden und wurde verletzt ins Klinikum Wels gebracht.

Durch den Unfall war die Innkreis-Autobahn an der Unfallstelle bis etwa 19.00 Uhr für den gesamten Verkehr in Fahrtrichtung Graz gesperrt. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.