Kleine Leonie bewahrte Ali (6) vor dem Ertrinken

KREMSMÜNSTER – Der Zustand eines Sechsjähriger, der am Sonntag leblos in einem 1,80 Meter tiefen Becken im Schwimmbad in Kremsmünster (Bez. Kirchdorf) getrieben war, ist stabil. Er lag am Montag in der Kepler Uniklinik in Linz aber noch in künstlichem Tiefschlaf.

Sein Leben verdankt Ali aus Steyr der fünfjährigen Leonie aus Wels, die den Buben für einen „Haifisch“ gehalten hat und Alarm schlug. „Wir wollten gerade schwimmen gehen. Als ich den Buben gesehen habe, bin ich sofort ins Wasser gesprungen und habe ihn zum Beckenrand gezogen. In der Zwischenzeit hat mein Mann den Bademeister informiert, der umgehend mit der Wiederbelebung begonnen hat“, schildert die Mutter der Kleinen, Karin Hamedinger, dem VOLKSBLATT, die dramatische Situation. Vor allem ihre Tochter, die durch das Ereignis geschockt war, ist am Tag danach froh, dass der Sechsjährige gerettet werden konnte. „Auch mir sind in der Nacht die Szenen ein paar Mal untergekommen“, sagt Hamedinger. Sie ist stolz auf ihre aufmerksame Tochter, Leonie wiederum hält ihre „Mama für die Beste“, weil sie so tatkräftig reagiert hat.

Familie Hamedinger war mit zwei anderen Familien und insgesamt sechs Kindern im Schwimmbad und ist grundsätzlich vorsichtig. Leonie, die gerade ihre ersten Schwimmversuche macht, hat auch am Liegeplatz die Schwimmflügerl immer oben. „Das ist mir ganz wichtig“, sagt die Mutter.

