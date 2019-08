Kleine Pensionen stärker anheben

Seniorenvertreter fordern ein Plus von 3,6 Prozent bis 1250 Euro

Die Seniorenvertreter haben gestern im Hinblick auf den Pensionsgipfel am nächsten Mittwoch ihre Forderungen in Bezug auf die Pensionserhöhung für kommendes Jahr auf den Tisch gelegt. Wie berichtet, soll es gemäß Inflationsentwicklung ein Plus von 1,8 Prozent geben — doch damit sind Ingrid Korosec (ÖVP-Seniorenbund), Peter Kostelka (SPÖ-Pensionistenverband) und Werner Neubauer (FPÖ-Seniorenring) nicht zufrieden.

Vielmehr fordert der Seniorenrat, dass kleine Pensionen bis zu einer Höhe von 1250 Euro um 3,6 Prozent angehoben werden, darüber soll die Anpassung bis zur ASVG-Höchstpension von derzeit 3.477 Euro bis auf 1,8 Prozent abgeschmolzen werden. Alle Pensionen darüber sollen um den gesetzlichen Wert von 1,8 Prozent erhöht werden.

Geht in den Konsum

Verwiesen wird darauf, dass etwa die Metaller-Gehälter für 2019 um drei bis 4,3 Prozent und die Beamtengehälter um 2,51 bis 3,45 Prozent erhöht wurden. Und betont wird auch, dass die Pensions-Erhöhung „nahezu vollkommen“ in den Konsum fließe und „damit eine wesentliche Stütze der Wirtschaft“ sei.

Seniorenbund-Präsidentin Korosec sprach von Gerechtigkeit und Dankbarkeit gegenüber den Pensionisten, und sie wandte sich auch gegen „Angstmacherei“ beim Thema Pensionen, die sei „unbegründet“.

Für Kostelka ist die Forderung des Seniorenrates gerecht, maßvoll und spürbar für die Pensionisten, auch ihnen stehe ihr Anteil am allgemeinen Wohlstand zu.

Ja von ÖVP, SPÖ und FPÖ

Bei ÖVP, SPÖ und FPÖ stoßen die Seniorenvertreter mit ihrem Anliegen auf offene Ohren. „Die Pensionserhöhung ist ein legitimes Anliegen des Seniorenrates, das wir natürlich unterstützen“, sagt ÖVP-Klubchef und Sozialsprecher August Wöginger. Insbesondere unterstütze man die Forderung nach einer sozial gestaffelten Erhöhung. Man sei „gerne bereit, einen entsprechenden Antrag mit auszuarbeiten und im Parlament mitzubeschließen“, so Wöginger. Der zudem betont, dass sich die ÖVP auch für die nächste Legislaturperiode vorgenommen habe, „ein Altern in Würde besser zu ermöglichen, dazu gehört natürlich auch die finanzielle Absicherung“.

Für SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch ist es in Zeiten einer Hochkonjunktur „mehr als legitim, sich bei einer Pensionserhöhung an aktuellen Lohn- und Gehaltsabschlüssen zu orientieren. Für die SPÖ ist es vor allem wichtig, dass es bei kleinen Pensionen zu einem starken Zeichen kommt“, sagte Muchitsch. Man sei gesprächsbereit, „um über Parteigrenzen hinweg zu einer gemeinsamen, vernünftigen und nachhaltigen Lösung zu kommen“. Auch aus Sicht der FPÖ kann der geforderten Erhöhung „natürlich voll zugestimmt werden“, wie Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch betonte.