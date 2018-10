Kleiner Mann — ganz groß

Charles Aznavour galt als „französischer Frank Sinatra“ und als Ausnahmekünstler. Mit seiner rauen Stimme eroberte er ein Weltpublikum. In der Nacht zum Montag ist der französisch-armenische Sänger, Liedtexter, Komponist und Schauspieler 94-jährig im südfranzösischen Alpilles verstorben.

Aznavour hat mehr als 1300 Chansons aufgenommen, davon 800 selbst geschrieben, 200 Millionen Platten weltweit verkauft und in rund 70 Filmen mitgewirkt. Er war ein Workaholic. „Wer sich langweilt, altert schneller“, sagte er. Sein Engagement für die Anerkennung der Gräueltaten an den Armeniern als Völkermord brachte ihm auch politische Ämter ein.

Lieder wie „La Bohème“, „Du lässt dich geh’n“, „She“ und „Yesterday When I Was Young“ brachten ihm Weltruhm. Er sang in mehreren Sprachen. Mit seinen Tourneen und Alben wie „Das Beste auf Deutsch“ feierte er auch im deutschsprachigen Raum große Erfolge.

Das war nicht immer so. Als „Zwerg mit Krächzstimme“ wurde der 1,61 Meter große Künstler bezeichnet. Seine Stimme war nicht sanft und klar, sondern klang immer leicht erkältet. Sie habe etwas von einem Muezzin, sagte Aznavour einmal.

Den Durchbruch als Schauspieler schaffte der Pariser 1960 mit „Schießen Sie auf den Pianisten“ von Francois Truffaut. Mit der Oscar-prämierten Verfilmung „Die Blechtrommel“ von Volker Schlöndorff wurde er als Schauspieler in Deutschland bekannt. Er spielte weiters unter Regisseuren wie Claude Chabrol, Hans W. Geißendörfer und Johnathan Demme.

Entscheidend für seine Karriere war 1946 die Begegnung mit Edith Piaf. Sie wurde zu seiner Mentorin und Geliebten, nahm ihn auf Tour durch Frankreich und die USA mit. Mit seinem Auftritt im Pariser „L’Olympia“ 1956, dem Epizentrum des Chansons, gewann er das Großstadt-Publikum. Fortan füllte er die Säle in Deutschland, England, Russland und Amerika.