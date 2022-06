Kleinmünchner Jubel nach Kraftakt

Gleich drei Mal war die Sport-MS Kleinmünchen im Endspiel der 45. Sparkasse-Schülerliga Bundesmeisterschaft in Rückstand geraten.

Nach einem wahren Kraftakt jubelten die Linzer dennoch über den neunten Titel der Geschichte, den zehnten für OÖ, das mit Rekordhalter Wien gleichzog.

„Die Jungs haben sich das redlich verdient. Wir waren über das gesamte Turnier das spielbestimmende Team“, freute sich Betreuer Marco Mittermayr über den 6:3-Finalsieg seiner Schützlinger über PG Mehrerau aus Vorarlberg.

Die Linzer drehten nach dem 2:3 zur Pause vor allem in Hälfte zwei so richtig auf und legten nach dem Doppelpack von Liam Ferguson (11., 26.) in der ersten Halbzeit durch Ghio Sagarijev (48., 51.) und Yanis Lazar (64., 68.) weitere Treffer nach.

„Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich Schülerliga gespielt habe. Die Dinge, die du hier erlebst, nimmst du mit für dein Leben und erinnerst dich immer wieder gerne daran zurück“, weiß Mittermayr.