Kleinpensionen steigen stärker an

Für Pensionen bis 1250 Euro soll ein Plus von 3,6 Prozent fixiert werden

Geht es nach den gesetzlichen Vorgaben, dann werden die Pensionen im nächsten Jahr um 1,8 Prozent erhöht. Das ist der sogenannte Anpassungsfaktor, der sich aus der durchschnittlichen Inflationsrate zwischen August 2018 und Juli 2019 ergibt.

Freilich: Dass es bei diesen 1,8 Prozent nicht bleibt, war schon vor dem heute in Wien stattfindenden Pensionsgipfel klar. Eingeladen hat dazu der Seniorenrat, teilnehmen werden neben den Seniorenvertretern Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Sozialministerin Brigitte Zarfl und die Chefs der Parlamentsparteien.

Ihre Forderungen haben die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes, Ingrid Korosec, der Präsident des SPÖ-Pensionistenverbandes, Peter Kostelka, und der Obmann des FPÖ-Seniorenringes, Werner Neubauer, bereits vergangene Woche in einer gemeinsamen Pressekonferenz auf den Tisch gelegt. Demnach sollen Pensionen bis 1250 Euro um 3,6 Prozent erhöht werden, ab dann soll bis zur ASVG-Höchstpension (3477 Euro) auf 1,8 Prozent eingeschliffen werden, und alle Pensionen darüber sollen um 1,8 Prozent erhöht werden.

Soziale Staffelung ist „legitimes Anliegen“

Um vom gesetzlich vorgesehenen Anpassungsfaktor abweichen zu können, muss dafür ein Gesetz beschlossen werden. Dass das, wie auch in den vergangenen Jahren häufig passiert, noch vor der Nationalratswahl erfolgt, ist ziemlich sicher. Denn Vertreter von ÖVP, SPÖ und FPÖ haben die Forderungen der Seniorenvertreter umgehend unterstützt. ÖVP-Klubobmann August Wöginger etwa bezeichnete die sozial gestaffelte Pensionserhöhung als „legitimes Anliegen“, das die ÖVP „natürlich“ unterstütze.

Vor allem die Bezieher niedriger Pensionen würden von einer Erhöhung um 3,6 Prozent profitieren. Im Schnitt wären das 30 Euro netto mehr, hat Pensionistenverbandschef Kostelka vorgerechnet. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch betonte auch, dass es seiner Partei vor allem wichtig sei, „dass es bei den kleinen Pensionen zu einem starken Zeichen kommt“. Und auch aus Sicht der FPÖ kann laut Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch dem Seniorenrat-Modell „voll zugestimmt werden“.

Höheres Plus fließt wieder in den Konsum

Seniorenbund-Präsidentin Korosec (Bild) rechtfertigt die überdurchschnittliche Erhöhung der Kleinpensionen auch mit wirtschaftlichen Gründen, fließe das Plus doch in den Konsum, sei also eine wesentliche Stütze der Wirtschaft. Die Mehrkosten gegenüber der gesetzlichen Anpassung beziffert Korosec mit rund 100 Millionen Euro. Brutto würden sich zwar Kosten von 400 Millionen ergeben, rund 300 Millionen würden aber über Steuern wieder zurückfließen. Die gesetzliche Anpassung alleine um 1,8 Prozent für alle würde sich mit rund 700 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Widerstand von Neos und Junger Industrie

Abgelehnt wird die Anpassung um 3,6 Prozent von den Neos. Es sei „unverantwortlich, den nachfolgenden Generationen einen weiteren Rucksack von 400 Millionen Euro pro Jahr umzuhängen, nur weil man Wahlzuckerl an die eigene Klientel verteilen will“, so der pinke Sozialsprecher Gerald Loacker. Auch die Junge Industrie warnt vor einem „Wahlzuckerl“, deren Bundesvorsitzender Andreas Wimmer fordert ein Ende des „Pensions-Populismus“.