Kleinster neugeborener Bub darf Spital in Japan verlassen

Der kleinste neugeborene Bub der Welt darf nach fast sieben Monaten das Nagano Kinderkrankenhaus in Japan verlassen. Ryusuke Sekiya, der mit einem Gewicht von nur 258 Gramm auf die Welt kam, sei nun bereit für die Außenwelt, sagte sein Arzt am Freitag. Das Baby war am 1. Oktober nach 24 Wochen und fünf Tagen mit einem Notfall-Kaiserschnitt zur Welt gekommen.

Bei seiner Mutter Toshiko war davor zu hoher Blutdruck festgestellt worden. Mit einer Größe von 22 Zentimetern und einem Gewicht von 258 Gramm war er sogar noch leichter als der bisherige Rekordhalter mit 268 Gramm, ebenfalls ein japanischer Bub. “Als er geboren wurde, war er so klein. Es wirkte, als ob er durch eine bloße Berührung zerbrechen könnte”, sagte Ryusukes Mutter Toshiko.

Auf der Neugeborenen-Intensivstation des Krankenhauses wurde der Bub aufgepäppelt. Er wurde über Schläuche ernährt, mit Wattetupfern träufelten Pfleger Muttermilch auf seine Lippen. Inzwischen hat er das 13-fache seines Gewichts zugelegt und wiegt mehr als drei Kilo.