Klette macht jetzt den Flyers Wels Beine

BB-Altmeister kehrt in die Messestadt zurück

Von Tobias Hörtenhuber

Tilo Klette geht — nach 2003 – 2005, 2008 – 2011 und 2013 – 2015 — in seine vierte spielzeit in Wels. „Es ist zwar ein neuer Verein, aber doch irgendwie ein ‘Home Coming’”, meinte der 41-Jährige. 2008/09 führte er den Vorgängerklub der Flyers, den WBC, zum ersten und einzigen Basketball-Meistertitel.

„Er ist ein überragender Spieler, soll am Spielfeld für Ruhe und unter dem Korb für Power sorgen, speziell in der Defensive“, lobte Flyers-Trainer Sebastian Waser, der Klette schon im Vorjahr in die Messestadt lotsen wollte.

Und der 2,06-m-Center wird nicht nur für Punkte und Rebounds verantwortlich sein, sondern auch für die Fitness seiner Teamkollegen. „Er wird als Athletiktrainer für Bundesliga und U19 tätig sein“, erklärte Waser.

Was zur Strategie der Welser passt, denn auch der neue Dreijahres-Vertrag von Kapitän Davor Lamesic beinhaltet zusätzliche Tätigkeiten in den Bereichen Sportmanagement und Vertrieb. „Wir wollen von der Erfahrung profitieren“, erläuterte Waser. Der Masterplan: „2022 wollen wir an der Spitze stehen.“