Kletterer beim Attersee in Oberösterreich rund 30 Meter abgestürzt

Ein Kletterer ist am Samstagvormittag in Steinbach am Attersee (Bezirk Gmunden) 20 bis 30 Meter durch felsiges Gelände abgestürzt.

Der 50-jährige Deutsche blieb verletzt am Wandfuß des Mahdlgupf-Klettersteiges liegen. Er wurde von Team eines Notarzthubschraubers mithilfe eines Taus geborgen und ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen. Laut Polizei handelte es sich um einen geübten Barfußkletterer.

Der Mann wollte den Mahdlgupf-Klettersteig begehen. Obwohl der Weg dorthin gut markiert und der Steig klar und deutlich erkennbar sei, bog der 50-Jährige Richtung Einstieg des alten Klettersteiges ab.

Er kletterte ohne Sicherung eine steile, felsdurchsetzte Rinne bergauf. Als ihm vorbeigehende Klettersteiggeher zuriefen, dass er den falschen Einstieg gewählt habe, stieg der Barfußkletterer wieder ab.

Er hielt sich dabei an einem alten, nicht mehr verankerten Stahlseil fest. Dieses Seil löste sich und der Bergsteiger fiel in die Tiefe. Zeugen des Unfalles verständigten die Rettung.