Klimaneutral! „Rallye for Future“

Heute geht in Madrid die Weltklimakonferenz zu Ende. Ob den sicherlich großen Worten in der Abschluss-Erklärung auch Taten folgen werden, ist ungewiss.

Der Veranstalter der Jännerrallye, der Rallye Club Mühlviertel, macht da ohne Umschweife gleich Nägel mit Köpfen — oder besser gesagt, Bäume mit Wurzeln. Ein Teil des Startgelds der kommenden 35. Auflage (3. bis 5. Jänner) wird nämlich dazu verwendet, 2000 Bäume zu pflanzen. Diese sollen in den vom Borkenkäfer stark betroffenen Waldgebieten entlang der ersten und der letzten Sonderprüfung gedeihen. „Mit der Region verwurzelt“, lautet das Motto der umweltfreundlichen Initiative.

Region profitiert direkt

„Mit dieser Aktion wird Oberösterreichs größte Sportveranstaltung schon in wenigen Jahren je nach Baumart eine Großteils klimaneutrale Veranstaltung werden. Man bleibt damit auch mit der Region verwurzelt, denn das Klima und die Landwirte der Region profitieren direkt und ohne Umwege“, erklärte die Organisatoren in einer Aussendung.

Enorme Wertschöpfung

Doch die 2000 Bäume sind längst nicht alles, was der Rallye-Klassiker dem Raum Freistadt bringt. Rund 2000 zusätzliche Nächtigungen werden lukriert, an die 100.000 Zuschauer bei den 16 Sonderprüfungen sorgen zum wiederholten Male für eine Wertschöpfung von an die drei Millionen Euro.