Meinung von Verena Schöberl Klimaschutz geht uns alle an

43 Tote durch Hurrikan „Dorian“ auf den Bahamas, Taifun „Lingling“ forderte in Nord und Süd-Korea bisher acht Tote. Meldungen wie diese, sind in den vergangenen Jahren häufiger geworden.

Klimabedingte Naturkatastrophen nehmen zu und richten immer heftigere Schäden an. Es ist also dringend an der Zeit, umzudenken und etwas für unser Klima zu tun. Das beginnt bei den eigenen vier Wänden. Ein erster Schritt wäre zum Beispiel genau zu überlegen, ob man manche Wege nicht auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen könnte.

Aber auch Politgrößen wie Donald Trump sind gefragt. Wenn der Mann im Weißen Haus den Klimawandel leugnet, wird er wohl weiter die Auswirkungen spüren müssen – Wer nicht hören will muss fühlen!