„Klimaschutz mit Hausverstand“

„Klimaschutz funktioniert nicht auf Zuruf, sondern muss in den Köpfen der Menschen verankert werden. Die OÖVP hat Umweltschutz schon immer betrieben und wird auch in Zukunft die richtigen Maßnahmen setzen, sofern sie in unserer Macht stehen“, reagierte am Montag OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr auf Kritik der Grünen, die das geplante Doppelbudget 2020/21 des Landes OÖ ablehnen, weil dadurch „dringend nötige zusätzliche Investitionen für den Klimaschutz unmöglich sind“, wie Grünen-Klubobmann Gottfried Hirz sagt.

Grünen-Landessprecher Stefan Kaineder fordert mehr Geld für Sonnenergie, thermisch-energetische Sanierung sowie für den öffentlichen Verkehr: „Allein in Linz fließen in zehn Jahren zwei Mrd. Euro in den Autobahnbau, für die Schiene bleiben nur Almosen.“ Die Grünen fordern weiters ein Ende für klimafeindliche Subventionen und nennen neun Mio. Euro Investitionsförderungen für die Landwirtschaft.

Opfer der Klimakrise

„Unsere Bäuerinnen und Bauern, die von und mit der Natur leben und arbeiten, behandeln ihre Felder, Pflanzen oder Tiere nach bestem Wissen und Gewissen. Sie sind die ersten Opfer der Klimakrise, nicht die Verursacher“, hat Kirchmayr kein Verständnis. „Unsere Landwirte pflegen und schützen unsere Natur, die Wälder und den Boden.“ Kirchmayr betont, dass für den Klimaschutz natürlich auch Finanzmittel nötig seien und führt exemplarisch 400 Mio. Euro an Förderungen für den Bereich Klimaschutz, zusätzlich 600 Mio. Euro in OÖ für den öffentlichen Verkehr und mehr als 100 Mio. Euro für den Ausbau der Wasserkraft an.

SPÖ-Familiensprecherin Petra Müllner fordert wiederum einen gerechten Anteil für Kinderbetreuung vom Budget-Überschuss — etwa, Investitionen in Krabbelstuben von 1,5 auf 3 Mio. Euro zu verdoppeln.