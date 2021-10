Klimaticket in Österreich ab heute gültig

Ab heute, dem Nationalfeiertag, ist das Klimaticket in ganz Österreich in Kraft. Um den Early-Bird-Preis von 949 Euro bzw. 699 Euro (für alle unter 26, Senioren und Menschen mit Behinderungen) ermäßigt können Besitzer des Tickets alle öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Bundesgebiet nutzen. Der ermäßigte Preis wird noch bis 31. Oktober unter und an allen Schaltern der ÖBB, der WESTbahn und den teilnehmenden Verkehrsverbünden angeboten.

Mit Stand Montagfrüh haben bereits 70.000 Menschen von den Angeboten Gebrauch gemacht. Etwas mehr als die Hälfte entfiel dabei auf klassische Klimatickets, 47 Prozent waren ermäßigte Fahrkarten. Nach dem 31. Oktober kosten die Tickets 1.095 bzw. 821 Euro.