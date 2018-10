Klimaveränderung geht rascher voran

LINZ – Noch bis zur Wochenmitte beschert uns der Oktober Sommertemperaturen von 25 Grad, dann werden Wolken, stellenweise Regen und ein leichter Temperaturrückgang erwartet.

Die Witterung im Oktober ist eine nahtlose Fortsetzung des Trends der vergangenen Monate: viel zu warm und viel zu trocken. So lag die Oktober-Temperatur in Kremsmünster um 1,6 Grad Celsius, in Linz um 1,3 Grad über dem langjährigen Mittel, auch die Niederschläge sind bisher fast ausgeblieben.

„Was droht, was es braucht und wie wir gegensteuern müssen – das sind die Kernthemen des ersten Oö. Klimagipfels, der am Mittwoch, ab 18 Uhr im Linzer Schlossmuseum stattfindet. Auf Einladung von Umwelt-Landesrat Rudi Anschober versammeln sich die Top-Experten von Wetteranalyse und Klimaforschung. Oberösterreich will sich in die Erarbeitung des Klimaplans, den die Bundesregierung zur Erreichung der Pariser Klimaziele bis Jahresende nach Brüssel melden muss, engagiert einbringen.

Klima-Volksbegehren andenken

„Scheitert auch dieser Anlauf für den Klimaschutz in Österreich, dann müssen wir im kommenden Jahr ernsthaft über ein Klimaschutz-Volksbegehren reden“, sagt Anschober.

Das heurige Jahr entspricht ziemlich genau den Prognosen der Klimaforscher – schon das Sommerhalbjahr lag um fast 2,5 Grad über dem langjährigen Mittel und um ein Grad über dem bisherigen Rekordsommerhalbjahr 2003. Im oö. Schnitt fiel um rund 30 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Schnitt. „Besorgniserregend ist, dass diese Entwicklung jedoch deutlich schneller als prognostiziert voranschreitet. Wir müssen schnell handeln, denn wir sind die erste Generation, die die Folgen der Klimaveränderung selbst spürt und erlebt und wir sind die letzte Generation, die ernsthaft gegensteuern kann“, betont Anschober.