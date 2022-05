Klinikum Freistadt punktet mit neuem Schulterspezialisten

Primar Christof Pirkl beherrscht große Bandbreite an Eingriffen

„Es gibt keine Operation in der Schulter, die er nicht beherrscht und somit für die Region anbieten kann“, streut Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding, dem neuen Leiter der Orthopädie und Traumatologie am Klinikum Freistadt Rosen.

„Primar Christof Pirkl hat nicht nur mit seinem medizinischen Können überzeugt, sondern gibt mit seiner ruhigen und professionellen Art den Mitarbeitern und Patienten Sicherheit“, betont der Ärztliche Direktor Primar Norbert Fritsch.

„Schulterschmerzen sind gut behandelbar“, weiß Pirkl (50), der sein Handwerk am Klinikum Wels und in der Uniklinik Balgrist in Zürich gelernt hat: „Es kann nach einer Prellung zwei, drei Wochen weh tun, wenn die Schmerzen länger andauern, muss man sie von einem Unfallchirurgen oder Orthopäden abklären lassen.“

Die häufigsten Schulterschmerzen kämen von Schleimbeutel-Entzündungen im Schulterdachbereich, Verkalkungen im Sehnenansatz – vor allem bei Frauen zwischen 40 und 60 – und durch Kapselverklebungen nach einem Unfall oder ohne, etwa bei Diabetikern. Auch Sehnenrisse seien sehr häufig, Bewegungseinschränkungen und Schmerzen die Folge.