Klug statt taktisch!

Es waren parteitaktische Spielchen, die zur schwersten Krise der EU führten. Erst glaubte ein britischer Regierungschef, sein politisches Überleben mit dem Wahlversprechen eines Referendums über die EU-Mitgliedschaft retten zu können.

Nachdem das Wahlvolk dann wider Erwarten knapp Ja zum Brexit gesagt und David Cameron den Abgang gemacht hatte, begannen Regierung und Opposition den Karren endgültig Richtung Wand zu steuern. May taktierte zum vermeintlichen Wohl ihrer Torys, Corbyn taktierte mit einem Auge auf Labour. Und beide tun das wohl auch jetzt, da sie erstmals direkt miteinander reden.

EU-Kommissionsvize Timmermans forderte zu Recht: „Nicht immer nur an die Parteiinteressen denken!“

Das gilt nicht nur für die Briten. Gerade wird spekuliert, welche Auswirkungen ein Exit vom Brexit aus die künftige Zusammensetzung des EU-Parlamentes haben könnte. Die einen würden davon profitieren, andere nicht.

„Wer Verantwortung für Europa beweisen will, schaltet das Parteihirn jetzt auf Pause.“

Diese Rechenspiele sind unbestritten interessant, sollte allerdings keinen Einfluss auf das Verhalten von Regierungen etwa in der Frage nach einer Verlängerung des Brexit-Aufschubs und damit einer Teilnahme Großbritanniens an der EU-Wahl haben. Parteitaktisches Denken hat in dieser Causa schon genug Schaden angerichtet. Wer Verantwortung für Europa beweisen will, schaltet das Parteihirn jetzt einmal auf Pause.