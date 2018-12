Knaller verursachten Wohnhausbrand

LINZ — Frühzeitige Silvesterknallerei hat offensichtlich am Donnerstagabend einen Brand in einem Linzer Wohnhaus ausgelöst. Zwei Bewohner, eine 93-Jährige und ein 49-Jähriger, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, weitere fünf mussten wegen einem Kratzen im Hals bzw. einer chronischen Erkrankung von Sanitätern versorgt werden. Das Feuer war laut Polizei gegen 21.30 Uhr bei einer Müllinsel in der Hofeinfahrt zwischen zwei Häusern an der Hamerlingstraße ausgebrochen und drohte auf die Balkone der darüberliegenden Wohnungen überzugreifen.

30 Personen konnten sich in Bus wärmen

Die Feuerwehr löschte den Brand und gab noch vor Mitternacht die Gebäude wieder frei. Während des Einsatzes warteten 30 Bewohner in einem Bus, den die Linz Linien zur Verfügung gestellt hatten, um sich wärmen zu können.

Die gesamte überdachte Hofeinfahrt, der erste Balkon auf der Hofinnenseite und ein Fahrzeug vor dem Blechtor der Einfahrt wurden von den Flammen beschädigt. Dazu gab es Stromausfälle. Da Anrainer unmittelbar vor dem Brand mehrere Knaller hörten, ist anzunehmen, dass Pyrotechnik das Feuer ausgelöst hat. Einen konkreten Verdacht gibt es noch nicht.