Knappe Siege der ÖVP-Kandidaten

In Grünau wird Bammer und in St. Konrad Schönberger neuer Bürgermeister

Es waren nur wenige Stimmen, die in Grünau im Almtal und im nahen St. Konrad den Ausschlag gaben — und dort wie da jeweils für den ÖVP-Kandidaten. In Grünau erhielt Wolfgang Bammer (r.) um 25 Stimmen mehr als sein SPÖ-Kontrahent Klaus Kramesberger. Die OÖVP stellt damit nach 15 Jahren wieder den Bürgermeister in der flächenmäßig größten Gemeinde Oberösterreichs. Die Wahl wurde notwendig weil Amtsinhaber Alois Weidinger (SPÖ) im Dezember bei Waldarbeiten ums Leben kam. Die Verteilung im Gemeinderat: 10 SPÖ, 7 ÖVP, 6 FPÖ und zwei Grüne.

Und in St. Konrad waren es sogar nur elf Stimmen, die Herbert Schönberger (l.) von der SPÖ-Kandidatin Ilse Hummer trennten. Schönberger wird daher Nachfolger von Franz Kronberger (ÖVP), der aus beruflichen Gründen das Amt zurücklegte. Im Gemeinderat hat die ÖVP mit sieben Mandaten die Absolute (SPÖ 4, FPÖ 2).

„Ich gratuliere Bammer und Schönberger zu ihrem großartigen Wahlerfolg“, betont Landeshauptmann und ÖVP-Landesobmann Thomas Stelzer. „Beide sind kompetente und starke Stimmen für ihre Gemeinde.“ Die OÖVP bleibe damit die Bürgermeisterpartei in OÖ, so LH Stelzer. Insgesamt gibt es aktuell in 331 der 440 oö. Gemeinden einen OÖVP-Bürgermeister und damit in mehr als drei Viertel der Kommunen.