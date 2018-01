Kneissls verblüffende Brüsseler Premiere

Für Verblüffung sorgte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Montag bei ihrem ersten Auftritt im Kreise der EU-Kollegen in Brüssel: Sie gab einem ägyptischen Journalisten ein Interview in fließendem Arabisch. Er habe in seiner mehr als 20-jährigen Laufbahn noch nie erlebt, dass ihm ein europäischer Minister auf Arabisch geantwortet hätte, staunte der Reporter. In dem Interview sagte Kneissl, die Europäer hätten eine große Rolle, um für die Amerikaner im Friedensprozess einzuspringen.

Lange Krisenliste

Der Nahost-Konflikt stand gestern gleich aus mehreren Gründen im Zentrum der Beratungen: Die EU-Außenminister hatten Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas zu Gast, in Nordsyrien sorgt der türkische Einmarsch für neue Spannungen und im Laufe des Tages gab es auch wieder Meldungen über den Einsatz von Giftgas gegensyrische Rebellen durch Regierungstruppen.

Kneissl äußerte sich so wie EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini besorgt über die türkische Militäroffensive gegen kurdische Milizen in Syrien. „Gerade weil diese Woche eine weitere Runde der Syrien-Verhandlungen am UNO-Sitz in Wien stattfinden sollen, sehen wir das mit großer Besorgnis“, so die Ministerin. Die Sorge lässt Ankara freilich kalt: „Wir werden keinen Schritt zurück weichen“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gestern vor einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zu Syrien.

Zu Abbas‘ in Brüssel erneuerter Forderung an die EU, Palästina als Staat anzuerkennen, sagte Kneissl, Österreich positioniere sich dazu gemeinsam mit der EU. Erst nach Abschluss von Nahost-Verhandlungen und nach einer umfassenden Regelung zwischen Israel und Palästina könne es eine solche Anerkennung geben.

Einfach Karin…

Kneissl fühlte sich von ihren Kollegen „sehr sympathisch“ aufgenommen. Sie sei „überhaupt nicht“ als FPÖ-Ministerin wahrgenommen und auch von niemandem darauf angesprochen worden, sagte die von den Freiheitlichen nominierte Chefdiplomatin: „Ich wurde einfach als Karin angesprochen.“