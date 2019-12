Know-how aus OÖ

Wir haben nicht nur die angeblich stillste Zeit des Jahres, sondern — zumindest in Bezug auf die Sozialversicherungsreform — auch eine Zeit der Wehmut. Die roten Arbeitnehmervertreter, schon grundsätzlich mit der Fusion der Krankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) alles andere als einverstanden, haben mit dem Verfassungsgerichtshof-Urteil über die Reform einen weiteren Dämpfer erfahren. Damit ist das programmierte „Kampfthema“ gegen Türkis-Blau abhanden gekommen, das man auch bei geänderten Regierungsverhältnissen zumindest gegen die ungeliebten, weil auch arbeitgeberfreundlichen Türkisen weiter bespielen hätte wollen. Man würgt gehörig an der grundsätzlichen VfGH-Bestätigung der Reform.

Wobei eines ohnehin außer Streit steht: Die neue ÖGK muss beweisen, dass die Kassenfusion eine sinnvolle Maßnahme ist — was unter den gegebenen Bedingungen gar nicht so leicht wird. Aber zumindest kann man dabei auf viel Know-how aus der auch gegen die Reform auftretende OÖGKK setzen, denn ein Viertel der 16 ÖGK-Fachbereiche wird von Fachleuten in Linz geführt. Wenn etwa Andrea Wesenauer — noch Direktorin der laut ihrer Aussage „kerngesunden“ OÖGKK — künftig das strategische Controlling der ÖGK leitet, dann müsste das ja nur positiv sein.