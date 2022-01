Koalition verteidigt den „Sideletter“

Sowohl Kanzer Karl Nehammer (ÖVP) als auch Grünen-Chef Werner Kogler haben den am Wochenende bekannt gewordene „Sideletter“ zum Koalitionsvertrag, in dem diverse Personalentscheidungen detailliert vereinbart wurden, verteidigt.

Kultur der Aufgeregtheit

Nehammer sieht mit solchen Sidelettern Fixierungen, um effizient zusammenarbeiten zu können. Dies sei ein System, dass es in allen Koalitionen der Zweiten Republik gegeben habe. Der Kanzler attestierte eine „Kultur der Aufgeregtheit“. Auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger sprach in einer Aussendung von einer „gekünstelten Aufregung“, die „völlig realitiätsfremd“ sei. Vereinbarungen zwischen Koalitionspartnern seien durchaus „eine übliche und legitime Vorgangsweise und für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Regierungsparteien absolut essenziell“, betont Wöginger. Auch im Salzburger Regierungsprogramm, das die Neos mitverhandelt und unterschrieben haben, seien Postenbesetzungen schriftlich festgehalten.

Vizekanzler Kogler erklärte gegenüber der APA: „Wir waren zwar neu in der Regierung, aber nicht naiv. Wenn man verhindern will, dass die türkise ÖVP alle Positionen besetzt, braucht man als kleinerer Koalitionspartner eine Vereinbarung, wie die Vorgangsweise ist. Ich habe das ja nie verheimlicht und halte das für wichtig und notwendig“, so Kogler. Es gehe auch „um Kontrolle im Sinne des öffentlichen Eigentümers. Da kann und soll nicht einer alles in der Hand haben.“ Die Grüne Parteispitze geht davon aus, dass das Papier aus dem Umfeld von Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit für die Grünen ungünstigem „Spin“ und ohne Wissen von Kanzler Nehammer an die Öffentlichkeit gelangte.

Die Opposition kritisierte einige Passagen im Papier: „Bezüglich der Zusammenarbeit im ORF-Stiftungsrat wird auf die Vereinbarung der Vorsitzenden der Freundeskreise der Koalitionspartner verwiesen. Die Grünen haben das Vorschlagsrecht für den Stiftungsratsvorsitzenden, wenn dieser zur Wahl steht“, heißt es da, und bezüglich Kopftuch wird festgehalten: „Im Wirkungsbereich des Bildungsministeriums wird im Wege des Erlasses ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen im Laufe der Legislaturperiode eingeführt.“

Parteipolitische Zwecke

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch wird damit „einmal mehr das Selbstverständnis des türkisen Systems deutlich, die geliehene Macht ausschließlich für parteipolitische Zwecke zu missbrauchen“. Und Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos sieht in den Sidelettern wiederum „zutiefst ungustiöses Machtdenken“ und „das genaue Gegenteil von sauberer und anständiger Politik“. Hoyos sprach auch von „Postenschacher in Reinkultur“.