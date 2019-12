„Koalition Weiß-Grün“ ist paktiert

Regierte in der Steiermark zuletzt eine schwarz-rote Zukunftspartnerschaft, so gibt es nun eine schwarz-rote „Koalition Weiß-Grün“. Darauf haben sich, 22 Tage nach der Landtagswahl, ÖVP-Chef und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und der neue SPÖ-Chef und nunmehrige LH-Stv. Anton Lang geeinigt. Heute konstituiert sich der neu zusammengesetzte steirische Landtag, in dem die ÖVP 18 Mandate hat (+4), die SPÖ 12 (-3), die FPÖ 8 (-6), die Grünen 6 (+3) und die KPÖ und die Neos jeweils 2. Fünf der acht Ressorts gehen an die ÖVP, drei an die SPÖ — darunter das von Lang besetzte Finanzressort.

Gemeinsam durchstarten

Bis auf eine Ausnahme gibt es in der neuen steirischen Landesregierung keine personellen Änderungen: Ex-Ministerin Juliane Bogner-Strauß kehrt als Landesrätin in die Steiermark zurück, sie übernimmt von Christopher Drexler das Gesundheitsressort, zuständig wird sie auch für die Bildung. „Es war eine Entscheidung für die Heimat, die Steiermark und für die Familie. Ich freue mich auf spannende Ressorts“, sagte sie. Die Entscheidung sei natürlich mit Parteichef Sebastian Kurz abgesprochen.

Für Schützenhöfer kann sich die Agenda Weiß-Grün „sehen und lesen lassen“. Angesichts der globalen Herausforderungen brauche es in der Steiermark „den Willen und klare Verhältnisse für eine stabile Koalition“. Das dürfe nicht „von ein oder zwei Stimmen“ abhängen, denn man müsse auch „schwierige Projekte aufnehmen“. Man habe schnell eine Regierung gebildet und hoffe, dass dies auch im Bund demnächst der Fall sein werde. „Gemeinsam durchstarten, in Bund und Land“, gab Schützenhöfer als Parole aus.

Als besondere Eckpunkte nannte der Landeshauptmann die Sanierung des Haushalts, das Sichern von Arbeitsplätzen und die Themen Bildung und Ausbildung, Wissenschaft und Forschung. Außerdem soll das Kinderbildungs- und Betreuungspaket in den Regionen ausgebaut werden — Stichwort ganztägige Angebote. Er lobte die Gespräche mit der SPÖ: „Keine Seite wurde übermütig, alle wollen miteinander gestalten. Das Prinzip der Einigkeit regiert, es gibt keinen Versuch, den anderen über den Tisch zu ziehen.“