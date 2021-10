Koalitionsprogramm „für ein gemeinsames Gestalten“

Es sei das Ziel der OÖVP-FPÖ-Koalition, „sechs schwierige Jahre mit großen Herausforderungen gut zu gestalten“, so LH Stelzer am Donnerstag bei der Präsentation des Übereinkommens.

Es handle sich bei dem am Mittwoch von den Parteigremien einstimmig angenommenen Abkommen um ein „Programm für ein gemeinsames Regieren und Gestalten“, so der OÖVP-Landesparteiobmann, der sich am Donnerstag bei der konstituierenden Sitzung des Landtages der Wiederwahl als Landeshauptmann stellt.

Wie Stelzer verwies auch FPÖ-Obmann Haimbuchner auf die aktuell schwierige Zeit, man schließe dieses „Arbeitsübereinkommen in einer Phase von vielen Umbrüchen“.

Und wie der Landeshauptmann gab sich auch sein Stellvertreter zuversichtlich, das zu schaffen: „Fleiß und Schaffenskraft sind die Eigenschaften, die Oberösterreich stark gemacht haben“. Das „sehr ambitionierte Papier ist das Beste aus beiden Parteien für ein geeintes und erfolgreiches Oberösterreich“.

Fünf Stoßrichtungen

Stelzer und Haimbuchner sehen insgesamt die 19 Kapitel des Übereinkommens auf fünf konkrete Stoßrichtungen ausgerichtet:

Wichtigstes Ziel ist die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen durch die Stärkung des Standortes und die Begleitung der Transformation von Wirtschaft und Industrie. Denn schon in den nächsten Jahren wird sich entscheiden, ob Oberösterreich als Wirtschaftsstandort auch in Zukunft vorne mitspielen wird.

Eine entscheidende Rolle hat dabei die Gründung der Technischen Universität für Oberösterreich und eine Innovations- und Forschungsmilliarde. Für eine noch bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden Kinderbetreuungsangebote kraftvoll ausgebaut.

Bis 2040 klimaneutral

Bis 2040 soll Oberösterreich klimaneutral werden. Dafür setzen OÖVP und FPÖ auf das Hochschrauben der erneuerbaren Stromproduktion auf 90 Prozent bis 2030, das Ziel der Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, den Ausbau von Wasser- und Pumpspeicherkraftwerken und den Umbau zu einer klimafitten Industrie und Wirtschaft. Ebenso soll der Öffentliche Verkehr ausgebaut werden.

Das Miteinander und das soziale Netz im Land werden für alle gestärkt, die Unterstützung brauchen. Dafür werden Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen und die Pflege gesichert und verbessert.

Erlernen von Deutsch

Für ein sicheres Oberösterreich wird der Weg der konsequenten Sicherheitspolitik weiter fortgesetzt, etwa mit nachhaltiger Aufstockung und moderner Ausrüstung für Polizeikräfte oder dem Erhalt der Heerestruppen. Im Integrationsbereich liegt der Schwerpunkt auf dem Erlernen der deutschen Sprache, der Vermittlung von Werten und auf der Integration in den Arbeitsmarkt. Zudem bekennen sich OÖVP und FPÖ zur Fortführung der restriktiven Migrationspolitik und einer vernünftigen Steuerung von Migrationsströmen — sowie insgesamt zu einer klaren Trennung zwischen Zuwanderung und Asyl. Landesleistungen sollen an Deutschkenntnisse geknüpft werden.

Keine Impfpflicht

Im Kampf gegen das Coronavirus werden alle Möglichkeiten genutzt, um das Virus einzudämmen und die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Ziel ist immer die Verhinderung von Lockdowns und Schließungen von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Die Impfrate will man mit einer Infokampagne und niederschwelligen Angeboten steigern, eine „Impfpflicht auf landesgesetzlicher Basis“ kommt nicht. Man habe „festgestellt, dass Druck nicht zielführend ist“, so Stelzer. Haimbuchner wiederum hielt nachdrücklich fest, dass er „kein Impfgegner, sondern ein Gegner einer Impfpflicht“ sei.

Arbeitsprogramm für OÖ

Darauf angesprochen, dass die OÖVP im Wahlkampf nicht zuletzt auch unter Verweis auf die Corona-Linie der Bundes-FPÖ betont hatte, dass man den „Kickl-Stil“ in Oberösterreich nicht wolle, sagte der Landeshauptmann: Es handle sich um ein Arbeitsprogramm der oberösterreichischen ÖVP mit der oberösterreichischen FPÖ für Oberösterreich.

Chancen statt Schulden

Als „erstes auf der Agenda“ steht laut Stelzer übrigens das im Dezember im Landtag zu beschließende Landesbudget. Man werde „vernünftig und verantwortungsvoll mit dem Steuergeld“ umgehen, eine Rückkehr zum „Chancen statt Schulden“-Kurs werde es — nach Beratung mit Experten über den Zeitpunkt — „möglichst schnell“geben, so Stelzer zum VOLKSBLATT.

Grundsätzlich wolle das Land in der kommenden Legislaturperiode „mit einer Mischung aus Sachverstand und Hausverstand“ agieren, sagte der Landeshauptmann. Schwarz-Blau im Land sehe sich „auch als Kontrapunkt zu manchem, was wir in den letzten Wochen auf Bundesebene erlebt haben.

Haimbuchner bringt seine Intention der Regierungsarbeit so auf den Punkt: „Es geht um Ideen, die realitätsbezogen umgesetzt werden können.“

