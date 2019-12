Koalitionsverhandler gehen optimistisch ins Finale: „Entscheidende Phase, spannende Tage“

Geht es sowohl nach ÖVP-Chef Sebastian Kurz als auch nach Grünen-Sprecher Werner Kogler, dann werden Türkis und Grün eher keinen politischen Silvesterkracher in Form einer Koalition steigen lassen. Aber, so betonten beide gestern vor der Wiederaufnahme der Koalitionsverhandlungen nach einer kurzen Weihnachtspause: Bis Mitte Jänner könnte und sollte erstmalig eine türkis-grüne Bundesregierung stehen. Bis dahin sei „ein Abschluss möglich“, so Kurz, der sich auch dezidiert „optimistisch“ gab, dass überhaupt ein Abschluss möglich sei. Jedenfalls seien „die Verhandlungen in der entscheidenden Phase“, nach einigen Wochen gebe es auch „wechselseitig keine Überraschungen mehr“.

„Neue politische Kultur“

Wie Kurz stellte auch Kogler in Abrede, dass es bereits eine Ressortverteilung und personelle Zuordnungen gebe, das komme ganz zum Schluss. Trotz demonstrativem Optimismus — Kogler sprach von einer geringer werdenden „Restwahrscheinlichkeit“ des Scheiterns — betonte der Grünen-Chef aber auch: „Wir haben mit Sicherheit ein paar spannende Tage vor uns.“

Über Inhalte wurde in den Statements wie üblich kaum geredet. Kurz betonte einmal mehr, wofür seine Partei gewählt wurde, nämlich unter anderem dafür, keine neuen Schulden zuzulassen und für eine entschlossene Politik gegen illegale Migration. Kogler wiederum betonte die Bedeutung des Klimaschutzes verbunden mit sinnvollen Investitionen in die Wirtschaft plus Maßnahmen zur sozialen Absicherung und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die künftige Regierung solle auch für eine „neue politische Kultur“stehen, es gehe um die „Lösungskompetenz für das Ganze“, so Kogler.

Sollte es zu einer Koalition kommen, werde das Abkommen jedenfalls nicht nur Überschriften enthalten, man wolle die gemeinsamen „Vorhaben in der Tiefe regeln“, hielt der ÖVP-Chef fest.

Die Verhandlungsteams traten gestern übrigens in teils ungewohnter Formation auf. Die ÖVP ergänzte ihr Kernteam um Wirtschaftsbund-Obmann Harald Mahrer und Generalsekretär Karl Nehammer, auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka stieß dann noch dazu. Bei den Grünen war Klubvize Sigrid Maurer dabei, dafür Wiens Parteichefin Birgit Hebein nicht, die erst heute aus ihrem Familienurlaub zu den Verhandlungen zurückkehrt.

Begonnen worden waren die türkis-grünen Verhandlungen nach Sondierungen am 12. November mit einem Vieraugengespräch von Kurz und Kogler. Seither wird in unterschiedlichsten Konstellationen über die Koalition gesprochen, zuletzt wieder zwischen den personell aufgestockten Steuerungsgruppen.