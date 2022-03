Kochlöffel-Übergabe im Genussland

Elf Jahre hat Landtagspräsident Max Hiegelsberger als Schirmherr des Genusslandes OÖ regionale Lebensmittel und Kulinarik erfolgreich auf der politischen Speisekarte verankert.

In dieser Zeit hat sich das Genussland zur erfolgreichsten Initiative für regionale Lebensmittel in Österreich entwickelt.

Anfang März erfolgte nun die symbolische Kochlöffelübergabe an seine Nachfolgerin Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger. „Die Arbeit des Genusslandes OÖ trägt reiche Früchte, Regionalität boomt. So kann es auch in Zukunft weitergehen“, sind sich Hiegelsberger und Langer-Weninger einig.

Aktuell führen 520 Filialen des Lebensmittelhandels Genussland-Regale, 130 Genussland-Wirte verwenden regionale Zutaten, dazu kommen eine umfassende Veranstaltungstätigkeit bis nach Wien. So wird im Juni die „Sommerfrische“ in der Bundeshauptstadt stattfinden.