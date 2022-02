Königsdisziplin ist der alpine Auftaktkracher

Favoritenkreis ist in der Olympia-Abfahrt größer als bei einem Weltcup-Klassiker

„Wir werden am Sonntag die perfekte Linie sehen. Nur von wem ist die große Frage“, meinte mit Matthias Mayer der Abfahrts-Olympiasieger von 2014. Dem Kärntner bietet sich in China die Chance, als erster Athlet überhaupt eine zweite Goldmedaille in der Königsdisziplin zu erobern.

Mit der wird die alpine Medaillenjagd eröffnet. „Ich kann locker drauflosfahren, aber habe ein klares Ziel: Ich will mit einer Medaille heimfahren“, so Mayer, der 2018 in Südkorea auch schon im Super-G triumphiert hatte.

Zwölf Fahrer heuer mit Weltcup-Podestplätzen

Doch die Konkurrenz ist groß. Weil es sich bei der 3152 Meter langen Strecke „Rock“ um völliges Neuland handelt, wahrscheinlich sogar noch größer als bei den Weltcup-Klassikern, wo die erfahrenen Athleten meist im Vorteil sind. Im Training zeigten jedenfalls Fahrer wie der Spanier Adur Etxezarreta (2./7.), Stefan Rogentin (SUI/1.) Broderick Thompson (CAN/3.) oder Miha Hrobat (SLO/4.) auf.

Sie alle muss man auf der Rechnung haben. Wie auch jene Asse, die heuer im Weltcup aufs Podium fuhren. Und das sind mit den Österreichern Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger und Otmar Striedinger, der in der Nacht auf Samstag aber noch in die interne Qualifikation gegen Max Franz musste, sowie Beat Feuz, Marco Odermatt, Niels Hintermann (alle SUI), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Bryce Bennett (USA), Dominik Paris (ITA), Johan Clarey sowie Blaise Giezendanner (beide FRA) gleich zwölf Athleten.

Und da sind dann auch noch die äußeren Bedingungen. „Der Schnee ist ähnlich wie in Nordamerika, aber doch stellenweise auch anders“, weiß Mayer. „Sehr aggressiv“, ergänzte Kriechmayr. Dazu kommen extreme Kälte und vor allem der vorherrschende Wind.

Wind? „Da braucht man schon eine Fett’n auch“

„Der könnte ein entscheidender Faktor sein“, weiß der Oberösterreicher. „Wenn es so windig ist, braucht man schon eine Fett’n auch“, meinte er nach dem zweiten Trainingslauf, den er auf Rang 15 beendet hatte, 0,71 Sekunden hinter der Bestzeit von Kilde.

Auch der Doppel-Weltmeister von Cortina 2021 glaubt, dass „der Favoritenkreis etwas größer ist, aber wenn es um Gold geht, werden sich doch wieder die üblichen Namen durchsetzen.“ Er könnte als zweiter Oberösterreicher nach Hannes Trinkl 1998 in Nagano (Bronze) eine Abfahrtsmedaille gewinnen. Gleiches gilt aber auch für Daniel Hemetsberger.

„Ich glaube, ich fahre im Moment gut“

Ihn freut sein Fixticket für die Olympiaabfahrt besonders: „Ich bin froh über das Vertrauen und konnte schauen, dass ich mein Material in Griff kriege und Schritt für Schritt die gute Linie finde“, erklärte der Oberösterreicher. Der aggressive Schnee in Peking tauge ihm zwar nicht zu 100 Prozent: „Ich mag es lieber auf der glatten Seite.“

Aber: „Ich werde schauen, dass ich meine Sachen beieinander habe, eine gute Leistung abrufe und hoffentlich ein bissl Windglück habe.“ Die Form stimmt jedenfalls: „Ich glaube, ich fahre im Moment auch gut“, so der 30-Jährige.