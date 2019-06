„Können positiv in Zukunft schauen“

Von Roland Korntner

„Es ist so bitter, das geht durch Mark und Bein“, gestand Ried-Trainer und Sportdirektor Gerald Baumgartner am Tag danach. Am Tag, nach dem der Aufstiegstraum trotz eines 3:1-Sieges über den FC Juniors geplatzt war, weil sich WSG Wattens in Horn beim 3:1 keine Blöße gegeben und den Titel in der 2. Liga ins Trockene gebracht hatte. „Leider war eine Mannschaft einen Tick besser, erfolgreicher, glücklicher“, so Baumgartner im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Viele Weichen im Winter richtig gestellt

Unterkriegen wollen sich die Innviertler, bei denen die Tränen flossen, aber vom verpassten Aufstieg nicht lassen: „Es tut extrem weh, aber wir werden es wieder versuchen“, betonte Roland Daxl. Ob er Finanzvorstand bleibt, entscheidet sich diese Woche. „Wir stehen wieder auf, den Schwung vom Frühjahr müssen wir einfach mitnehmen“, ergänzte Kapitän Thomas Reifeltshammer.

Ähnlich sieht es auch Baumgartner: „Wer mich kennt, weiß, dass wir wieder angreifen werden.“ Seiner Mannschaft sprach er „ein großes Kompliment“ aus, wie sie im Frühjahr (10 Siege und fünf Remis) gespielt habe und mit dem Druck umgegangen sei. „Eine geile Truppe. Wir können positiv in die Zukunft schauen. Viele Weichen, die wir im Winter gestellt haben, haben eine richtig gute Wirkung gezeigt“, so Baumgartner. Vor allem sei es gelungen, die Fans wieder ins Boot zu holen (siehe Standpunkt).

Fans sorgten für Gänsehautmoment

„Das ist der Charakter der Innviertler, dass sie in schwierigen Situationen noch enger zusammenrücken“, weiß Reifeltshammer. Nun gilt es, so Baumgartner, wieder „eine Top-Mannnschaft“ auf die Beine zu stellen, denn „es werden einige Klubs vorne mitspielen wollen.“ Wie Lustenau, Innsbruck, GAK oder Blau Weiß Linz, vielleicht auch Kapfenberg oder Klagenfurt. Fix weg ist laut Baumgartner („Der Großteil des Stamms hat Vertrag“) Lubega. Mit Eler, Kröpfl, Mayer und Takougnadi möchte er gerne verlängern. Ein Fragezeichen steht auch noch hinter Kerhe, Boateng, Schilling und Ammerer.