„Köpfler“ von Iraschko-Stolz

„Gebrochene Nase? Wen kümmert’s, ich bin verheiratet“ — Daniela Iraschko-Stolz kommentierte ihren Trainingssturz wenige Tage vor dem Weltcupauftakt der Skispringerinnen auf Facebook mit einer Portion Humor. Die 35-Jährige knallte in Lillehammer, wo Freitag bis Sonntag die ersten drei Bewerbe stattfinden, im Auslauf kopfüber in den Schnee. Eine starke Schwellung im Gesicht war die Folge, wie das gepostete Foto zeigte. Ob es sich wirklich um einen Nasenbeinbruch handelt, konnte am Dienstag wegen der Schwellung noch nicht festgestellt werden. Der Auftakt in die Heim-WM-Saison wackelt jedenfalls, wie auch Neo-Cheftrainer Harald Rodlauer bestätigte: „Wir müssen schauen, wie sich die Schmerzen in den nächsten Tagen entwickeln.“

Das Vertrauen fehlt

Entwickeln ist auch das Stichwort bei Michael Hayböck. Der Oberösterreicher war gerade auf dem Weg zum Schuster, um den Problem in der Abstimmung zwischen Ski und Sprungschuh auf die Schliche zu kommen, als ihn das VOLKSBLATT erreichte. „Es passt etwas nicht zusammen, schwierig zu sagen, oft sind es nur Nuancen“, meinte Hayböck, dem dadurch das „Vertrauen zum Sprung fehlt“. Die Plätze 32, 52 und 55 in Wisla bzw. Ruka waren das bittere Resultat. Jetzt wird der 27-Jährige wohl die Reise am Wochenende nach Russland auslassen. „Ich brauche ein paar Sprünge in Ruhe.“

Die Zeit drängt, in einem Monat steht mit der Vierschanzentournee der erste Saisonhöhepunkt an. Noch verspürt Hayböck keinen Druck, sehnt aber einen baldigen Durchbruch herbei, denn: „Noch hat es nicht viel Spaß gemacht.“

