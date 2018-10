Köstinger: „Klimaschutz muss vor allem international gelöst werden“

Der Klimawandel sei die größte Herausforderung des Jahrhunderts, sagte Umwelt- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger in der „Pressestunde“. Die Klimafrage müsse aber vor allem international gelöst werden. Der Beschluss des EU-Umweltministerrats, den Schadstoffausstoß bei Autos bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren bezeichnete sie als „wegweisend“. Für eine stärkere Reduktion habe jedoch die Mehrheit gefehlt. Darüber hinaus sei es eine Überlegung wert, die Vignettenpflicht bei E-Autos zu streichen.

Der Klimaschutz sei auch im größten Interesse der Tourismusbranche. Wie in der Landwirtschaft müssten auch im Tourismus Klima-Anpassungsstrategien erarbeitet werden. „Die Saisonen werden sich verschieben. Dafür müssen Vorkehrungen getroffen werden.“ Sie deutete zudem an, die Zumutbarkeitsbestimmungen ändern zu wollen, um dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können. Es gebe offene Stellen im Westen und Suchende im Osten Österreichs, also werde man darauf reagieren müssen, dass manche Menschen eine Stelle suchen, aber nicht annehmen würden.

bezahlte Anzeige

Zum nächsten EU-Agrarbudget, das von Kürzungen bedroht ist, sagte Köstinger einmal mehr, sich dafür einzusetzen, dass bei den Förderungen die Qualität besonders berücksichtigt werde. Sie schloss erneut aus, dass es eine EU-Richtlinie geben könnte, die die Qualität von Lebensmitteln verschlechtern würde. Höhere Standards seien richtig und wichtig. Dafür sollten die Bauern auch einen angemessenen Preis bezahlt bekommen.