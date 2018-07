Köstinger Mutter eines Sohnes

Mit den Worten „Für uns haben sich heute Himmel und Erde berührt“ und dieser Illustration teilte Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger — im Bild bei einem ihrer letzten Polit-Auftritte vor wenigen Tagen im Ministerrat — am Sonntag mit, dass sie Mutter geworden ist. „Mit großer Freude und Dankbarkeit“ gaben sie und ihr Lebensgefährte bekannt, „dass unser Sohn Lorenz Johannes heute früh das Licht der Welt erblickt hat. Wir sind überglücklich, wohlauf und freuen uns auf das Leben mit ihm“. In den kommenden Wochen werde sie sich vorwiegend dem kleinen Familienmitglied widmen, so Köstinger, und: „Ab September geht Thomas in Karenz und wir teilen uns partnerschaftlich die Betreuung unseres Kind.“ Abschließend ersuchen die junge Mutter und ihr Lebensgefährte, „unsere Privatsphäre weiterhin zu respektieren“.

Einer der ersten Gratulanten war Bundeskanzler Sebastian Kurz, er wünschte „alles Gute und viel Freude für euer Leben zu dritt“. Die offizielle Vertretung von Ministerin Köstinger hat ab dem gestrigen Sonntag Familienministerin Juliane Bogner-Strauß übernommen.