Kohlensäurealarm: Brauereien in OÖ vom Mangel nicht betroffen

Für Aufsehen sorgte am Sonntag die Meldung, dass große deutsche Brauereien unter Kohlensäuremangel leiden. Kohlensäure wird in der Brauwirtschaft für die sauerstofffreie Befüllung von Flaschen sowie – bei großen Brauereien – zur Anreicherung des Bieres benötigt.

Den Meldungen nach hätten Brauereien bereits die Produktion zurückgefahren. Der Chef des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, bezeichnete die Situation als „äußert besorgniserregend“.

Ein Rundruf des VOLKSBLATT bei oberösterreichischen Brauereien bringt Entwarnung: „Wir haben keinen Mangel an Kohlensäure“, hieß es unter anderem bei Braucommune Freistadt, Stiftsbrauerei Schlägl und der Brauerei Schloss Eggenberg.

Freistadt steckt 700.000 Euro in Rückgewinnung

Als Grund führt etwa Schlägl-Braumeister Reinhard Bayer an, dass seine Brauerei eine Rückgewinnungsanlage für bei der Vergärung entstehende Kohlensäure installiert habe. Bayer: „Wir haben vor 30 Jahren in die Anlage investiert und sind jetzt froh darum.“ Gleiches gilt für die Braucommune Freistadt, wo die bestehende Anlage laut Brauerei-Chef Ewald Pöschko massiv erweitert wurde und ab Oktober in Betrieb gehen soll.

700.000 Euro wurden investiert. Bei Baumgartner Bier kaufe man Kohlensäure zu, es gebe aber keine Lieferprobleme, so Braumeister Michael Moritz. Baumgartner liefert auch CO2-Flaschen an die Gastronomie.

Auch Florian Berger, Geschäftsführer des Österreichischen Brauereiverbandes beruhigt: Es gebe aus der Branche bisher keine Meldungen über einen Kohlensäuremangel – auch bei großen Herstellern nicht. „Wir sehen kein unmittelbares Bedrohungsszenario.“ Die Österreichische Brauwirtschaft beschäftigt 3700 Mitarbeiter. Jährlich werden 9,9 Millionen Hektoliter Bier produziert.

Von Karl Leitner