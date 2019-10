Kollektivscham

Deutschland ist geschockt. Nach dem entsetzlichen, dem verabscheuungswürdigen, dem verstörenden Verbrechen von Halle ringt die Politik um Worte, die dieser Wahnsinnstat eines Neonazis am höchsten jüdischen Feiertag gerecht werden.

Betroffenheit und Mitgefühl sind so nachvollziehbar wie der Zorn auf einen Täter, der für die Probleme, die er offenkundig mit sich selbst hatte, andere mit ihrem Leben zahlen ließ.

Ob es aber angemessen war, diesen Tag der Trauer zum „Tag der Scham und der Schande“ zu erklären, wie es der deutsche Bundespräsident tat, ist hinterfragenswert.

Denn es besteht kein Zweifel daran, dass dem Mörder von Halle im ganzen Land aufrichtige Empörung und Ablehnung entgegenschlägt. Die sicher sehr kleine Minderheit, die das Verwerfliche gut findet, rechtfertigt keine kollektive Scham.

Deutschland hat wie kein anderes Land seine dunkle Vergangenheit aufgearbeitet und einen gesellschaftlicher Konsens des „Nie wieder“ entwickelt, an dessen Glaubwürdigkeit nicht zu zweifeln ist.

Natürlich kann immer noch mehr getan werden, um diese Haltung auf ewig in der nationalen DNA zu verankern. Aber all das wird ideologisch verirrte Außenseiter nicht von Verbrechen abhalten, die das ganze Land in den Augen seines Präsidenten zum Sich-Schämen verpflichten.