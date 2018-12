Kollision zweier Informationsblasen

Von Mariella Moshammer

Dass Spannung und Zeit in einem Thriller bedeutende Rollen zukommen und Letzteres Ersteres oft maßgeblich bestimmt, ist nicht neu. Aber der als Romancier bislang weitaus bekanntere Dramatiker Daniel Kehlmann hat in seinem Theaterstück „Heilig Abend“ äußerst brisant auf dieser Relation aufgebaut.

Eine Professorin für Philosophie wird am 24. Dezember aus einem Taxi heraus mitgenommen, in ein Verhörzimmer gebracht und verbal auseinandergenommen. Ihr Gegenüber dürfte ein Verfassungsschützer sein, denn wer sonst sagt seinen Namen nicht, zeigt keinen Dienstausweis und weiß trotzdem alles — vom Namen des elterlichen Hundes bis zur Anzahl der Telefonate, die vor Jahren von Chile aus geführt wurden … Die Professorin will nichts sagen, entlarvt sich aber dank jovialer, drohender, angsteinflößender, naiver Taktik des „Staatsdieners“, als „Staatsfeindin“, oder jedenfalls linke „Systemfeindin“. Nach rund einer halben Stunde ist die Katze aus dem Sack: Eine Bombe soll zu Mitternacht der heiligsten Nacht hochgehen.

Soweit der Text des in München geborenen Autors, der eine ganz klassische Theatersituation schafft, die Frauke Busch am Samstagabend in der Studiobühne des Landestheaters inszeniert hat.

Kein „High Noon“-Effekt auf der Studiobühne

Der Untertitel von „Heilig Abend“lautet „Ein Stück für zwei Schauspieler und eine Uhr“. Die ins Bühnenbild von Franziska Isensee (auch für Kostüme zuständig) integrierte Uhr steht bei Busch nicht im Mittelpunkt, zählt nicht permanent die noch verbleibenden Minuten. Der „High Noon“-Effekt, das Spiel in Echtzeit, bleibt aus. Das tut der erwarteten, weil ins Stück eigentlich bedingungslos eingeschriebenen, Spannung nicht zu viel Abbruch. Viel mehr mindert eine gewissen Unentschlossenheit den Nervenkitzel. Zwar stehen mit Gunda Schanderer und Clemens Berndorff zwei starke und charismatische Darsteller auf der Bühne, ihre Intentionen in den Rollen bleiben inszenatorisch jedoch unausgegoren. Das Spiel mit der Unwissenheit des Gegenübers verliert sich, die Angst vor einem — wenn auch vielleicht nur hypothetischen Terroranschlag — bleibt bei den Beteiligten und Zusehern aus.

Was jedoch da ist, ist ein sprachlich beeindruckender Austausch zweier Positionen, zweier Welten, die sich — so auch in einen kurzen intensiven Dialog gefasst — nie begegnen würden: Zwei Menschen in zwei Informationsblasen. Kein Thriller auf der Studiobühne, aber ein dichtes Bild der Ausweglosigkeit des Auseinanderdriftens der Gesellschaft.