Kolumbianer als schlechte Verlierer

Nach dem Out im Elferschießen hatten die Südamerikaner den Schuldigen schnell, aber zu Unrecht in Referee Geiger gefunden

Von Roland Korntner

Die Kolumbianer lieferten im letzten WM-Achtelfinale England einen wahrlich heißen Kampf, retteten sich durch ein Tor von Mina in der Nachspielzeit in die (torlose Verlängerung), um schließlich knapp im Elferschießen mit 3:4 zu scheitern. So weit, so gut. Fans haben die Südamerikaner mit ihrer Spielweise aber wohl keine gefunden.

Unmögliche Mätzchen in allen Variationen

Dort ein verstecktes Foul, da eine Provokation. Hier endlose Debatten mit dem Schiedsrichter — vor allem nach dem völlig korrekten Elfmeter nach Ringereinlage von Carlos Sanchez gegen Harry Kane — dort ein Kopfstoß oder ein Torhüter, der sich theatralisch fallen lässt, nachdem er im Rückwärtsgehen selbst gegen einen englischen Spieler gestoßen war.

Kolumbianer sahen sich als Opfer, nicht als Täter

Die Kolumbianer sahen sich aber erstaunlicherweise nicht als Täter, sondern als Opfer. „Es ist schwer, ein Spiel mit diesen Entscheidungen zu bestreiten“, befand Teamchef Jose Pekerman und machte damit Schiedsrichter Mark Geiger zum Sündenbock. Auch bezüglich Elferentscheidung: „Ein Spieler täuscht ein Foul vor und versucht eine Gelbe Karte für den Gegner zu schinden. Das sind entscheidende Situationen“, erklärte der 68-jährige Argentinier.

Vor Strafstoß wurde sogar der Elferpunkt bearbeitet

Geiger war zwar in der Tat kein souveräner Spielleiter, doch in Wahrheit profitierten die Kolumbianer davon. Einen Kopfstoß von Wilmar Barrios gegen Jordan Henderson kurz vor der Pause ahndete er nur mit der gelben Karte, einen zweiten Elfer nach Foul von Sanchez an Lingard (76.) übersah er komplett. Zudem ließ er es zu, dass mit allen Tricks versucht wurde, Elferschütze Kane nervös zu machen, ihn verbal und mit diversen Mätzchen aus der Konzentration zu bringen. Sogar der Elferpunkt wurde mit Füßen getreten, um ihn uneben und es für den Schützen noch schwieriger zu machen. Dessen ungeachtet erklärte Pekerman in seiner Analyse weiter: „Ich möchte über Fußball sprechen, aber wir haben ein schwieriges Match gesehen. Wir müssen den Fußball beschützen.“ Dass seine Mannschaft von acht gelben Karten sechs erhielt und damit gut davonkam, überging er einfach. Ebenso wie die Tatsache, dass Kolumbien (ohne den verletzten Star James Rodriguez) offensiv lange Zeit nicht stattfand.

Diego hatte Verständnis und sprach von Raub

Verständnis hatte nur ein gewisser Diego Maradona. „Ich habe heute einen monumentalen Raub auf dem Platz gesehen, die Spieler trifft keine Schuld“, befand die argentinische Legende im venezolanischen TV und sprach von einem erfundenen Strafstoß. Zeigt nur, dass Maradona als Trainer kläglich gescheitert und seit Jahren nur noch mit peinlichen Auftritten bei WM-Endrunden als vermeintlicher Edel-Fan für Aufsehen sorgt.