Kombi als „lässiger Bewerb“, aber die Favoritinnen sind andere

Zwei Silbermedaillen haben Österreichs Ski-Damen bisher in Peking durch Mirjam Puchner (Super-G) und Katharina Liensberger (Slalom) gesammelt. Die letzte Chance auf Zuwachs (neben dem abschließenden Teambewerb) bietet sich am Donnerstag (3.30 und 7 Uhr) in der Kombination.

Der ÖSV, der das Kontingent nicht ausschöpft, schickt mit Ramona Siebenhofer und Christine Scheyer zwei Athletinnen ins Rennen, die es über die Abfahrt richten müssen, sowie mit Katharina Huber eine Slalomspezialistin. Die Favoritinnen sind andere, allen voran Mikaela Shiffrin (USA), die ihre Medaillenflaute in Peking beenden will, oder die Schweizerinnen Wendy Holdener und Michelle Gisin.

Mit den Rängen fünf (WM 2021) und sieben (Olympia 2018) ist wohl Siebenhofer Österreichs größte Medaillenkandidatin. „Eine Chance habe ich noch und ich hoffe, dass das ein besseres Ergebnis wird“, erklärte die Salzburgerin nach Rang zwölf in der Spezialabfahrt. Sie sich fühle trotz weniger Slalom-Trainingstage durchaus wohl auf dem kurzen Ski.

Gleiches berichtete Christine Scheyer: „Ich finde die Kombi spannend und abwechslungsreich.“ Sie will in der Abfahrt „voll andrücken“. Platzierungsmäßig habe sie sich aber nichts vorgenommen, denn „viele Slalomfahrerinnen sind auch in der Abfahrt stark.“

Im Vergleich zu den Teamkolleginnen genau andersrum geht es Huber, die ihre Tage heuer auf Speed-Skier „an einer Hand abzählen kann. Aber ich nehme die Herausforderung an.“ Im Vorjahr bei der WM hatte sie Rang 13 erreicht, diesmal hofft sie auf eine Steigerung. Auch, weil in Cortina ein Super-G gefahren wurde. „Für mich ist eine Abfahrt besser“, verwies Huber auf die Trainingsfahrten.

Von Roland Korntner