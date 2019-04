Kombi fürs Familienidyll

Synergien in der Autobranche sind nichts Neues. Die gemeinsame Entwicklung von Fahrzeugen spart Geld, hebt Synergiepotenziale und die Produktionskapazitäten können so optimiert werden.

Die PSA-Tochter Opel kam bei ihrem Hochdachkombi namens Combo ebenfalls in diesen Genuss – mit dem Resultat, dass der Combo sowie die prinzipiell baugleichen Citroën Berlingo und Peugeot Partner mit dem Titel „International Van of the Year“ geadelt wurden.

Typenschein Opel Combo Life Innovation L Preis: ab € 21.370,97 inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 24.711,- unter anderem inklusive Einführungspaket Innovation € 1083,-, Premium Paket € 1302,-, Raucher Paket € 50,- und Innenraum Paket € 347,-; einen Opel Combo (1.2 Direct Injection Turbo Cool & Sound L) gibt es ab € 21.000,-

NoVA/Steuer: 4 %/ € 379,44 jährlich

Garantie: 2 Jahre, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder jedes Jahr Technische Daten:

Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 1499 cm³, 75 kW/102 PS bei 3500 U/min, max. Drehmoment 250 Nm bei 1750 U/min

Getriebe: Fünfgangschaltung

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h

Leistungsgewicht: 14,9 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 4,5/4,0/4,2 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,2 Liter

CO2-Ausstoß: 109 g/km

NOx: 0,0627 g/km; Euro 6d-TEMP Eckdaten:

L/B/H: 4403/1921/1841 mm

Radstand: 2785 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1522/2095 kg

Kofferraum: 597-2216 Liter

Tank: 50 Liter (Diesel)

Reifen: 4 x 205/60 R16 92H auf 16“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/LKA/RSR

Airbags: 6

Der Combo wurde auf der EMP2-Plattform entwickelt und verfügt über die jüngste Generation von Antrieben und Fahrerassistenzsystemen. Die gemeinsame Entwicklung des Fahrzeugs geht jedoch zu Lasten der Eigenständigkeit. Einzig die Frontpartie ist typisch Opel, ab der B-Säule ist der Combo praktisch identisch mit seinen französischen Brüdern. Der Combo bietet, heißt es seitens PSA, „professionellen Kunden eine Vielzahl von Möglichkeiten beim Raumangebot und der Modularität“.

Und ja – diese Modularität zeigt sich bei der Pkw-Variante deutlich. Dazu zählen beispielsweise die groß dimensionierten Ablagefächer, die drei einzeln verstellbaren Rücksitze sowie das riesige Gepäckabteil, das mindestens 597 Liter fasst und bei dachhoher Beladung sogar 2216 Liter Stauvolumen bereitstellt. Warum jedoch Opel die Heckklappe nicht eine Spur weiter aufschwingen lässt und keine elektrische Heckklappe bereitstellt, bleibt ein Rätsel.

Opel betont, dass der Combo Life von vornherein nach Pkw-Maßstäben entwickelt worden sei und kein umgebautes Nutzfahrzeug ist. Sobald man auf dem bequemen Fahrerplatz Platz nimmt, glaubt man dies sogleich. Nacktes Blech gibt es nirgendwo, der verwendete Kunststoff ist zwar nicht extrem edel, aber um ein nettes Ambiente bemüht. Die Ähnlichkeiten – etwa beim frei stehenden, acht Zoll großen Touchscreen – zum Berlingo und Partner sind unübersehbar.

Die Annehmlichkeiten sind üppig, angefangen von der Sitzheizung über die Lenkradheizung, Head-up-Display per Plexiglasscheibe und 180-Grad-Rückfahrkamera. Das Komplettpaket – inklusive günstiger Extras – schlägt dabei mit etwa 24.700 Euro zu Buche, womit sich der Combo als preiswertes Familienfahrzeug in Szene setzt, bei dem das optionale Glas-Panoramadach eindeutig das Highlight ist. Wie es sich für eine Familienkutsche gehört, steht die Praxistauglichkeit an erster Stelle. Neben den schon erwähnten Ablagen wissen auch die Aufklapptische hinter den Vordersitzen und die Schiebetüren zu gefallen. Dazu gesellt sich ein veritables Volumen, denn auf allen fünf Sitzen bietet der Combo mehr als genügend Platz – auch für Langstreckenfahrten.

Und Stichwort Langstreckenfahrten: Dort fühlt sich der Combo am wohlsten: Niedriger Verbrauch (5,2 Liter), ein relativ dezenter Selbstzünder, Assistenzsysteme wie Tempomat, Toter-Winkel-Warner, Spurverlassenswarner und eben ergonomische Sitze machen aus dem 4,4 Meter langen Wagen ein perfektes Urlaubsauto, mit dem sich auch 900 Kilometer am Stück abspulen lassen – wenn man so lange ohne Pause fahren will. In der Stadt gibt sich der 102 PS starke Vierzylinder bemüht, die große Schaltfreude kommt bei der Fünfgangbox nicht so recht auf und auch die Lenkung zeigt sich schwammig und indifferent. Dass der Combo mit seinen 1,84 Metern Höhe sich nicht als Kurvenräuber hervortut ist nur logisch, dennoch ist das Wankverhalten geringer als vermutet. Abstriche muss er jedoch in Sachen Fahrwerk in Kauf nehmen, das ziemlich direkt den jeweiligen Straßenzustand an die Insassen meldet. Dafür sind die Bremsen erste Güte und exakt dosierbar.

Fazit: Viel Platz, wahlweise mit fünf oder sieben Sitzen. Dazu ein vielseitiger und durchdachter lichtdurchfluteter Innenraum sowie etliche Assistenzsysteme zu einem fairen Preis: Der vorsteuerabzugsberechtigte Opel Combo Life erfüllt sämtliche Erwartungen in Sachen leistbare Familienkutsche – auch wenn die Markenidentität aufgrund der Kooperation ein Stück weit verloren geht.