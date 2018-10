Kommender EU-Urnengang wird zur „Mutter aller Wahlschlachten“

Von Christian Haubner aus Prag

Nicht nur in Österreich werden heuer zahlreiche bedeutende Jubiläen begangen. Auch in der Republik Tschechien ist 2018 ein Jubiläumsjahr: Denn vor 100 Jahren erfolgte die Löslösung von Österreich-Ungarn, die Ausrufung der Tschechoslowakei und damit der Schritt in die Unabhängigkeit. Bereits vor den offiziellen Feierlichkeiten am 28. Oktober, dem tschechischen Nationalfeiertag, gab es am Dienstag eine Feier anlässlich der 100-jährigen tschechisch-slowakischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Zugleich feierte man die 25-jährigen Beziehungen zwischen der tschechischen und der slowakischen Kammer.

Diese vergangenen 25 Jahre seien die besten Zeiten in der Geschichte Tschechiens gewesen, sagte Christoph Leitl, der als Präsident der europäischen Kammerorganisation Eurochambres einer der Festredner war. Grund dafür sei die Integration in Europa. Davor hatten viele Tschechen bitter unter dem Nationalismus leiden müssen, so Leitl: Wenn der Nationalismus nun wieder die Oberhand gewinne, dann würden die Europäer, die ohnehin nur sieben Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, „auseinanderdriften und nicht mehr mitbestimmen“, warnte Leitl.

Die kommenden EU-Wahlen würden daher zur „Mutter aller Wahlschlachten“: „Es wird die Wahl zwischen jenen, die auf Ängste und Egoismus setzen und jenen, die die Zukunft in der gemeinsamen Stärke sehen“, sagte Leitl.

Die Kooperation zwischen der tschechischen und der slowakischen Kammer sei ein Beleg dafür, dass die Wirtschaft ebenso wie Kultur und Wissenschaft ein verbindendes Element sei. „Wirtschaft schlägt Brücken“, so Leitl.