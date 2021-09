Kommentator ortet Widersprüche in Kaineders Lebensläufen

Widersprüche in den Lebensläufen des oö. Grünen-Chefs Stefan Kaineder ortet Stefan Brocza in einem Gastkommentar in der „Presse“. Demnach war Kaineder von 2015 bis 29. Jänner 2020 Landtagsabgeordneter in Oberösterreich und von Oktober 2019 bis Jänner 2020 zugleich Nationalratsabgeordneter. Das Gesetz verbietet eine solche ungewöhnliche Ämterkumulierung nicht.

Allerdings würde Kaineder diese Tatsache auf verschiedene Arten verschweigen, schreibt Brocza: Im Lebenslauf auf der Webseite des Parlaments stehe, er wäre bereits 2019 aus dem Landtag ausgeschieden. Bei den Lebensläufen auf den Seiten der oö. Landesregierung sowie bei den Grünen werde hingegen das Nationalratsmandat gar nicht angegeben und ebenso behauptet, Kaineder wäre bereits 2019 aus dem Landtag ausgeschieden.

Auch bei anderen Angaben erkennt der „Presse“-Gastkommentator Unstimmigkeiten und erinnert an Kaineders grüne Parteikollegin Annalena Baerbock, die sich in Deutschland ähnlich gelagerten Vorwürfen stellen musste. So stehe in einem Lebenslauf, Kaineder habe Religionspädagogik studiert, in einem anderen sei von Theologie die Rede.