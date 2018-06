Von Christian Pichler

Endlich erklärt einem jemand etwas. Man sieht: Erol Sarp am Piano, Lukas Vogel hantiert an einer dubiosen Gerätschaft. Die Musiker sind Selbstbastler, viele Kabel zwischen ihnen. Vogel erläutert vor Publikum: Mit seiner Elektronik hat er Zugriff auf das Klavier, an dem auch Hämmerchen angebracht sind. Diese klopfen auf Holz, auf Metall, auf die Saiten. Das Klavierspiel von Sarp einerseits analog, andererseits womöglich durch den elektronischen Fleischwolf gedreht, geloopt, verfremdet. Kurzum, „es kommt alles aus dem Flügel“.

Sarp und Vogel sind Grandbrothers, eine deutsch-schweizerische Freundschaft, erblüht an der Kunstuni in Düsseldorf. Das Duo war am Donnerstag Hauptact des Stream-Festivals, des quasi inoffiziellen Nachfolgers des LinzFestes. Bespielt wird an drei Tagen auf Urfahraner Seite die Fläche zwischen Ars Electronica Center/Stadtwerkstatt und Donau. Auch die Stadtpfarrkirche ist eingebunden, am Eröffnungstag vor Mitternacht das Projekt „Urfahraner Himmelswerke“ des Züricher Klangkünstlers Andres Bosshard, mit Kompositionen von Studierenden der Bruck-neruni.

Schreckgespenst oder Zukunftshoffnung

Das Überthema von Stream lautet Digitalisierung, die Grandbrothers gingen mit dem Schreckgespenst bzw. der Zukunftshoffnung — die Sichtweisen werden beim Festival auf mehreren Veranstaltungen diskutiert

— zugleich spielerisch und streng kompositorisch um. Weitaus näher der Meditation als dem Spektakel, auf der größeren FM4-Bühne an der Donau das geduldige Entwickeln von Klangflächen. Sanft anschwellend, selten heftiger, entspannt oder melancholisch, minimalistisch und repetitiv (der Name Steve Reich muss hier fallen).

Die Halbe Bier humane 3,80 Euro, der halbe Liter Sodawasser nicht so nette 3 Euro. Die Stimmung friedfertig und sehr gut, im Sinne von: gespanntes Lauschen. Vor den Grand- brothers das Wiener Duo Lionoir mit bemerkenswertem Stream-Auftakt vor noch überschaubaren Menschenballungen (diese dafür völlig analog!). Gloria Amesbauer und Sara Zlanabitnig wechselten zwischen Elektronik und Gitarren, unterstützt von einem Schlagzeuger. Digitaler Grundstock nebst „klassischen“ Elementen aus Songwriting und rockigeren Passagen, das Keyboard durfte mitunter auch in kecke Kitschromantik eintunken. Verspielt auch sie, der Hörer weiß bei den „schwarzen Löwinnen“ nie genau, wohin die Reise geht. Nur gut so.

Heute Stream-Finale, u. a. mit den deutschen Indie-Rockern Tocotronic um 21.30 Uhr.