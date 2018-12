„Kommt jetzt keine Reaktion, dann …“

Handball: HC-Linz-Sportchef Uwe Schneider findet vor dem letzten Spiel 2018 klare Worte, nur in einer Causa nicht

Von Tobias Hörtenhuber

„Mit war die Lage bewusst, aber ich hätte gedacht, dass die Mannschaft besser drauf ist“ — Sportdirektor Uwe Schneider schüttelte nach von HLA-Schlusslicht HC Linz AG dem „Unspiel“ gegen Westwien fassungslos den Kopf, vor allem über die Körpersprache und den Kampfgeist. Deshalb stellte der ehemalige Vorzeige-Handballer vor dem letzten Spiel des Grunddurchgangs am Samstag (19) bei Tabellenführer Krems der Mannschaft auch die Rute ins Fenster: „Wenn jetzt keine Reaktion kommt, dann verstehe ich einen Leistungssportler nicht mehr.“

Grundtugenden gefordert

So vermessen, einen Sieg zu fordern, ist der 37-Jährige natürlich nicht, aber: „Es geht um die Grundtugenden — Einsatz, Kampf, Respekt vor dem Mitspieler.“

Während Schneider mit den Spielern ins Gericht geht, hält er sich beim Thema Trainer Zoltan Cordas noch zurück. „Das Coaching habe ich noch zu wenig beobachtet, muss erst hineinkommen.“ Fix ist, unter den Fans auf der Tribüne regen sich immer mehr kritische Stimmen, über taktische Entscheidungen des Trainer-Gurus.

Schneider will aber lieber in die Zukunft schauen, das Ruder in der Qualifikationsrunde, wo die Punkte geteilt werden, herumreißen, den Abstieg vermeiden. Wie das geschehen soll?

Neuzugänge: Zumindest eine echte Führungspersönlichkeit soll kommen. „Wir sind in Verhandlungen, es ist natürlich nicht leicht um diese Zeit“, erklärte Schneider.

Intensive Vorbereitung: Am 4. Jänner geht auf die im Februar startende Quali-Runde los. „Alle müssen vom ersten Training voll fokussiert sein.“ Schneider kündigte an, selbst sehr präsent bei den Übungseinheiten zu sein.

Einzelgespräche: Es gehe ums „Wachrütteln“. Einige Gespräche hat Schneider schon geführt, (viele) weitere werden folgen. „Anscheinend haben manche noch nicht begriffen, worum es geht.“