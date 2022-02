Kommunikationschaos durch den Bund forderte die Ärzteschaft

Nach Ankündigungen auf Pressekonferenzen in Wien schrillten oft die Telefone in den Ordinationen – Informationsdefizit belastete die Arbeit

Das Kommunikationschaos mit dem Bund war die größte Herausforderung in den zwei Jahren Corona-Pandemie, zog Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser am Dienstag Bilanz.

„Kaum wurde in einer Pressekonferenz etwas verkündet, z. B. dass manche Menschen als Risikopatienten eingestuft werden, klingelten bereits die Telefone in den Ordinationen und im nächsten Schritt in der Kammer. Ich musste Rechenschaft ablegen, warum ich die Ärzte nicht informiert habe“, schildert Niedermoser: „Dabei kamen diese Ankündigungen meist aus heiterem Himmel.“

Zur Information an die Ärzteschaft wurden bislang 201 Newsletter verschickt, an manchen Tagen mussten sie aufgrund neuer Entwicklungen sogar mehrmals aktualisiert werden.

Schutzmaterial musste rasch beschafft werden

Im Frühjahr 2020 ging es darum, rasch Schutzmaterial heranzuschaffen. So wurden seitens der Ärztekammer u. a. 3.776.028 Schutzmasken, 12.808.550 Paar Handschuhe und 67.200 Liter Desinfektionsmittel an die oö. Ordinationen verteilt.

Zu Jahresbeginn 2021 konnte durch das gute Verhältnis mit dem Land OÖ bei der Aufteilung der Impfdosen, die zu diesem Zeitpunkt noch Mangelware waren, die rasche Immunisierung der Ärzteschaft erreicht werden. Allein im Februar 2021 wurden 3051 Ärzte geimpft, auch 22.500 Mitarbeiter der Gesundheitsberufe erhielten ihren ersten Stich. „Oberösterreich war das erste Bundesland, das die Mitarbeiter im ärztlichen Bereich durchgeimpft hatte“, so Niedermoser.

360 Mediziner mussten im niedergelassenen Bereich dennoch wegen dem Coronavirus in Quarantäne, sagte Thomas Fiedler, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte: „Die medizinische Grundversorgung war aber stets gewährleistet. Routinekontrollen, selbst Mutter-Kind-Passuntersuchungen, wurden aber zu Beginn nur noch im Notfall gemacht. Denn auf Wunsch der Bundesregierung sollten die Menschen ihr Zuhause so wenig wie möglich verlassen.“

Eine tragende Rolle hatten die niedergelassenen Kassen- und Wahlärzte beim Impfen. Allein in den ersten drei Quartalen 2021 wurden von ihnen 371.987 Impfungen verabreicht, schon nach wenigen Wochen betrug die Impfquote in den Altenheimen bei den Bewohnern 75 und den Mitarbeitern 60 Prozent. Auch ein Covid-19-Visitendienst wurde gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der ÖGK-Landesstelle auf die Beine gestellt.

Extrembelastungen in den Spitälern

„Extrembelastungen gab es vor allem für die Mitarbeiter in den Spitälern, die auch von anderen Fächern auf den Covid-Stationen aushelfen mussten. Die Kollegenschaft war physisch und psychisch stark gefordert, Jungmediziner konnten ihre Ausbildung nicht wie geplant abschließen“, schildert der oö. Ärzte-Chef.

Und jene Kollegen, die ihre Patienten von der Corona-Impfung abraten, werden in einem Schreiben darüber informiert, in welchem medizinischen und rechtlichen Rahmen sie sich bei der Behandlung bewegen können. Schlimmstenfalls droht die Streichung von der Ärzte- liste.