„Kompass für das Zusammenleben“

Es sei ein „Kompass für ein erfolgreiches Zusammenleben in Oberösterreich“, mit dem man „Orientierung schaffen und Brücken bauen“ wolle: So fasst LH Thomas Stelzer das neu erstellte Integrationsleitbild für Oberösterreich zusammen, das am Montag in der Sitzung der Landesregierung von den Vertretern aller Regierungsparteien — OÖVP, FPÖ, SPÖ und Grünen — beschlossen wurde.

Unter dem Titel „Integration verbindlich gestalten — Zusammenhalt stärken“ bringe das neue Leitbild Ziel und Aufgabe der Integrationspolitik zum Ausdruck und stelle einen Handlungsrahmen für die zukünftige Integrationspolitik und Integrationsarbeit einschließlich des Förderwesens im Land auf, heißt es in einer Stellungnahme der Landesregierung. Und, so wird betont: „Wesentliche Grundlagen und Schlüsselfaktoren für ein gelungenes Zusammenleben sind unter anderem das Bekenntnis zur gemeinsamen Sprache Deutsch, das Bemühen um Selbsterhaltung und die Teilhabe am Arbeitsmarkt sowie das Bekenntnis zu unseren christlichen Werten und Traditionen.“

Er wolle „ein gutes Miteinander in Oberösterreich, kein Nebeneinander und schon gar kein Gegeneinander“, unterstreicht LH Stelzer, unter dessen Patronanz und unter der inhaltlichen Federführung der OÖ Zukunftsakademie das Integrationsleitbild erstellt wurde, das das aus dem Jahr 2009 stammende Leitbild ersetzt. Laut Stelzer wolle man auch „klar und deutlich vermitteln, wie wir uns das gemeinsame Leben in unserer Heimat vorstellen“.

„Neue Hausordnung“

Für FPÖ-Chef LH-Stv. Manfred Haimbuchner ist das Leitbild „eine neue Hausordnung in Sachen Integration“, in diese Hausordnung habe „ein realitätsbezogener Perspektivenwechsel Eingang“ gefunden. Die Mehrheitsgesellschaft müsse „selbstverständlich“ das notwendige Integrationsangebot bereitstellen“, so Haimbuchner, es seien aber „die Zeiten des Schönredens vorbei, bei fehlender Bereitschaft und Verweigerung muss es zu Konsequenzen und spürbaren Sanktionen kommen“.

Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) verweist darauf, dass man „den Zuzug von Menschen aus anderen Ländern — ob als Kriegsflüchtlinge oder angeworbene Fachkräfte — als Chance, als Verstärkung für unsere Gemeinschaft sehen“sollte.

Der in der Landesregierung für Integrationsfragen zuständige Landesrat Rudi Anschober (Grüne) zeigt sich froh, dass die bisherige Integrationsarbeit konsequent fortgesetzt werden könne. Klar sei: „Integration ist eine längerfristige Herausforderung für alle Seiten — bietet aber auch große Chancen.“