Kompetenzdebatte auf Augenhöhe

Die Länder sind über die vom Bund geplante Verfassungsänderung zur Bereinigung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern gesprächsbereit. Gleichzeitig pocht der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, der Burgenländer Hans Niessl (SPÖ), ebenso wie andere Länderchefs „auf Verhandlungen auf Augenhöhe“. Zudem verweisen einige Landeshauptleute — wie Thomas Stelzer, Markus Wallner, Wilfried Haslauer oder Peter Kaiser — darauf, dass es für die von Minister Josef Moser angesprochenen Bereiche — Armenwesen, Elektrizität und Spitäler — ohnehin eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gebe. Diese soll bis Jahresende ein Ergebnis liefern.

Niessl will faire Gespräche

„Mitte Mai haben wir uns in der Landeshauptleutekonferenz auf eine Neuregelung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern verständigt“, erinnerte LH Stelzer an den damaligen Beschluss, die Arbeitsgruppe einzusetzen. Was herauskommen soll, ist für Stelzer grundsätzlich klar: „Für mich gilt wie bei jeder Reform, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern spürbare Besserungen bringen muss“, betont der Landeshauptmann gegenüber dem VOLKSBLATT.

LH-Vorsitzender Niessl hat jedenfalls zu den Plänen Mosers Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Im Gespräch mit der APA fordert er den Bund aber auf, zunächst einmal seine Konzepte vorzulegen. „Wir wollen nicht, dass über uns drübergefahren wird, wie das im Bereich der Sozialpartnerschaft gemacht wird. Also insofern: Jederzeit Gesprächsbereitschaft, Verhandlungen auf Augenhöhe und faire Gespräche mit guten Ergebnissen“, so der burgenländische Landeshauptmann.

Kritischer gibt sich Niessls Parteifreund, der Kärntner LH Peter Kaiser. Unter Verweis auf die Arbeitsgruppe sagte er, man solle bei dieser Vorgangsweise bleiben und nicht „Wunschlisten“ präsentieren. Er, so Kaiser, sei es „langsam müde, jeden Tag etwas zu lesen, was der Bund wie machen wird und uns über die Medien ausrichten zu lassen, wie wir Föderalismus leben“.

Kaiser sieht Masterplan

Der Bundesregierung wirft Kaiser vor, „im Hintergrund“ einen „Masterplan“ abzuarbeiten. Die Öffentlichkeit werde unterdessen mit „Nebelgranaten“ wie Polizeipferden und Führerscheinprüfungen auf Türkisch beschäftigt. Wie die Bundesregierung die Arbeitnehmerseite der Sozialpartner „auf der Seite liegen“ lasse, ist für Kaiser „provokant“, das gefährde den sozialen Frieden, warnt er.

Skepsis in Bezug auf die Krankenanstalten deponierte der Salzburger Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP). Er sprach sich im ORF-Salzburg-Interview gegen eine Vereinheitlichung der Spitalsgesetzgebung aus. Zwar könne er gewisse Vorteile erkennen, wenn alles von Wien aus dirigiert werde, der Zentralisierungsplan sei aber gleichzeitig eine Kampfansage an die kleinen Spitäler. „Dann besteht die große Gefahr, dass es noch schwieriger wird, die kleinen Spitäler aufrecht zu erhalten.“

Kurz und bündig fiel die Reaktion aus dem Büro von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) aus: „Die Landeshauptfrau setzt sich bekannterweise für eine klare Kompetenzverteilung ein. Die Ausgestaltung wird aber auf direktem Weg und nicht über die Medien zu entwickeln sein.“