Komplimente nach Paukenschlag

Von Roland Korntner

Mit einem echten Paukenschlag ist der LASK ins Jahr 2019 gestartet, im Viertelfinale des ÖFB-Cups haben die Athletiker am Samstag St. Pölten, in der Bundesliga Tabellennachbar, mit 6:0 aus der TGW-Arena geschossen. „Am meisten freut mich die Leistung, das Ergebnis ist das Resultat daraus. Wir haben nahtlos an die Vorbereitung angeschlossen“, bilanzierte Trainer Oliver Glasner.

Popovic gratulierte bereits zum Cupsieg

„Ich habe viele positive Dinge gesehen.“ In der Tat, die Niederösterreicher hatten nicht den Funken einer Chancen, neben sechs zum Teil herrlichen Toren durch Joao Victor, Thomas Goiginger (je 2), Joao Klauss und Samuel Tetteh klopfte der LASK auch noch zweimal auf Holz. St. Pölten-Coach Ranko Popovic war tief beeindruckt: „Gratulation dem nächsten Cupsieger, wenn sie so weitermachen“, so Popovic. Das sei ernst gemeint, versicherte er: „Ich freue mich, dass es neben Salzburg noch eine zweite Mannschaft gibt, die so Fußball spielt und Salzburg Paroli bieten kann.“

Gut gerüstet, aber: „Wir bleiben bescheiden“

Glasner freut sich über „alle Komplimente“. Sie seien „Anerkennung und Respekt vor Leistung, die die Mannschaft schon über einen längeren Zeitraum bringt.“ Aber: „Wir versuchen uns davon nicht beeinflussen zu lassen, wir bleiben bescheiden und demütig.“ Wie hoch mittlerweile aber auch die eigenen Ansprüche geworden sind, verdeutlicht dieser Satz Glasners: „Ich habe auch Dinge gesehen, die wir deutlich besser machen können.“ Immerhin musste er auf Nafrage einräumen, dass da „Jammern auf hohem Niveau“ ist. Auffallend war freilich die Spielfreude, mit der die Linzer über 90 Minuten ans Werk gingen. „Das haben wir in der Vorbereitung angesprochen, dass wir das tun wollen“, freute sich Mittelfeldmotor Peter Michorl über die Umsetzung.

Die Athletiker stehen damit wie 2017 im Halbfinale des Cups, am 2. oder 3. April geht es wie damals gegen Rapid um den Einzug ins sechste Endspiel nach 1962, 1965 (Sieger), 1967, 1970 und 1999. Klar ist auch: Für den Meisterschaftsauftakt gegen die Austria am Freitag sind sie absolut gerüstet.

